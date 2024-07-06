Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı’ndan 5 gazeteciye kurşunlu tehdit

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı’ndan 5 gazeteciye kurşunlu tehdit

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç 5 gazeteciyi kurşunla tehdit etti. Kılıç, Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıç, Sinan Ateş cinayeti davasını takip eden gazetecilere "Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz" dedi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü cinayetle ilgili görülen davayı takip eden gazeteciler bir süredir hem MHP’ye yakın medya organlarından hem de MHP’nin çevresindeki isimler tarafından hedef gösteriliyor.

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Bunun son örneği Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç’ın paylaşımı oldu. Kılıç, davayı takip eden gazeteciler Barış Terkolu, Timur Soykan, Alican Uludağ, İsmail Saymaz ve Erk Acarer’i hedef gösterdi. Kılıç, tehdit dolu paylaşımda “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 gazeteciyi tehdit eden Burak Kılıç ile ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı açıkladı. Pehlivan, Kılıç’ın, Sinan Ateş’in Ankara’daki evinin önünde keşif yapmaya gittiğini ve burada çektiği fotoğraf ve videoları Tolgahan Demirbaş’a verdiğini söyledi.

Pehlivan, “Kurşun göndermeli bu mesajı atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, 8 Nisan 2022'de Sinan Ateş'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin önünde keşif yapmaya gitti, buranın fotoğraf ve videolarını çekerek Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Kılıç, Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün saat 15.16'da Tolgahan Demirbaş'a "Gel abi benim odaya" şeklinde mesaj attı. Demirbaş, saat 17.55 ve 17.57'de iki kez Demirbaş ile telefonda görüştü” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Timur Soykan ise “Onun 'kurşun' kalemle neyi kastettiğini Sinan Ateş'e kurulan pusudan da biliyoruz. Bizim kalemlerimiz sadece halkın haber alma hakkı için yazar. Onların dolma kalemleri kanla dolu” şeklinde tepki gösterdi.

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