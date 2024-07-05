Fatih Altaylı'dan Sinan Ateş davası için çok konuşulacak sözler. Sanıklara sanki “Rahat olun size ufak tefek cezalar vereceğiz” demişler

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in, Ankara’da sokak ortasında katledilmesi 19 ay sonra yapılan duruşmanın 5. gününde ara karar verildi. Mahkemenin ara kararında 10 sanık hakkında tahliye kararı verildi ve duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Sinan Ateş davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Mahkeme ile ilgili temel kaygı gerçekten cinayetin arka planını ortaya çıkarmak istiyor mu, yoksa tetikçilere göstermelik ceza verip bir an önce davayı kapatmak mı?” olduğunu söyleyen Altaylı, Son derece baştan savma hazırlanmış bir iddianame olduğunu, davanın sanki gerçeği ortaya çıkarmak için değil, ortaya çıkmasını engellemek için görüldüğünü söyledi.

"SANIKLARA SANKİ “ÇOCUKLAR SİZ RAHAT OLUN SİZE UFAK TEFEK CEZALAR VERECEĞİZ. HALLEDERİZ,” DEMİŞLER”

Mahkemede sanıkların da tavırlarına dikkat çeken Altaylı, “Sanık tavırlarına baktığın zaman da mahkemenin bu şekilde yürüyeceğine dair teminat almış gibi bir hissiyat var. ⁠Sanıklara sanki “Çocuklar siz rahat olun size ufak tefek cezalar vereceğiz. Hallederiz,” demişler” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in, Ankara’da sokak ortasında katledilmesi 19 ay sonra yapılan duruşmanın 5. gününde ara karar verildi. Mahkemenin ara kararında 10 sanık hakkında tahliye kararı verildi ve duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi.

10 SANIĞA TAHLİYE. TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkemenin verdiği ara kararda birçok talep reddedildi. Reddedilen talepler arasında Olcay Kılavuz’un hakkındaki ‘dosyaya girsin’ talebi reddedildi.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında görev alan polis şefi Kerem Öner Tolgahan Demirbaş'ın kendisinin başında bulunduğu polis ekibi tarafından dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığını açıkladı.

Polis müdürü Kerem Öner, gözaltı işleminde bulunan dört polisin ifadelerinin tanık olarak ifadelerinin alınmasını ve sahte tutanağı hazırlayan polislerin yargılanmasını istedi. Bilgileri Gazeteci Alican Uludağ aktarmıştı.

AYŞE ATEŞ DE İSMİNİ VERMİŞTİ

3 Temmuz tarihinde olay hakkında savcılığa dilekçe veren polis müdürü Kerem Öner, Tolgahan Demirbaş’ın polis tutanağında sahte olduğunu ve bu tutanağın da Demirbaş’ı gözaltına almayan polisler tarafından hazırlandığını iddia etmişti.

Ayşe Ateş’in de ismini verdiği Kılavuz hakkında dosyaya girme talebinin reddedilmesi dikkat çekti.