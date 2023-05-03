Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda

Şarkıcı Ayşegül Aldinç, İpek Açar'ın TRT Müzik’te yayınlanan programına konuk oldu. 10 yıl sonra ekrana çıkan Aldinç, samimi açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda

"Uzun zaman sonra televizyona çıktığım için ilk kez televizyona çıkmış gibi heyecanlıyım" diyen Pop Müziğin ikon ismi Ayşegül Aldinç, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan İpek Açar'ın İpek Yolu'na konuk oldu.

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İpek Açar ve Ayşegül Aldinç'in muhteşem şarkıları ve düetleri, 4 Mayıs Perşembe akşamı TRT Müzik ekranlarında olacak.

"İSTEDİĞİM HER ŞEY GERÇEKLEŞTİ"

Ayşegül Aldinç, İpek Açar'a çok yönlü kişiliğinin genlerinden geldiğini belirterek "Annem güzel resim yapardı, babam da. Edebi yanım ise babamdan, teyzemin de sesi güzeldi" dedi.

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Aldinç, "Küçüklüğümden beri şarkıcı, oyuncu, babam gibi köşe yazarı, annem gibi öğretmen, bunların hepsi olmak istiyordum. Öğretmenlik de yaptım. Ücretli öğretmenlik. Tarık Akan'ın kartpostallarını biriktiriyordum, sonra 3 filmde Tarık Akan'la oynadık. Küçükken istediğim her şey gerçekleşti... Çok saftık, temizdik, düşündüğümüz her şey gerçekleşiyordu" dedi.

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KİTAP GELİYOR

Ayşegül Aldinç, çok yakında çıkacak kitabının da haberini verdi. Aldinç'in sosyal medyadaki yazıları kitap haline gelecek. Ayşegül Aldinç kitabı hakkında da "Hayat hikayem olmayacak kitap, hayat hikayeleri genelde sıkıcı olur benim de dram bir hayatım yok" dedi.

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