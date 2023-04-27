Ayşegül Aldinç son hali ile görenleri büyüledi. Kim der ki 65 yaşında

Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden Ayşegül Aldinç güzelliği ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okumaya devam ediyor. Şimdilerde 65 yaşında olan Ayşegül Aldinç 20'lik genç kızlara taş çıkarıyor.

Ayşegül Aldinç son hali ile görenleri büyüledi. Kim der ki 65 yaşında

Editör. Osmancan EROK

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk kariyeri ile unutulmaz isimler arasında yerini alan Ayşegül Aldinç güzelliği ile de adından söz ettiriyor. 'Durum Leyla', 'Alimallah', 'Bir Tek Gördüğüm' gibi şarkılarla hafızalara kazınan Aldinç’in son halini görenler çok şaşırdı.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcıya takipçilerinden beğeni yağdı.

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Ayşegül Aldinç'in takipçileri fotoğraflara "18'lik kız gibisin", "Zarif ve şık hanımefendi", "Nasıl tarz bir kadınsınız", "Ayşegül Aldinç zarifliği ve güzelliği diye bir gerçek var", "Bir insan hep ergenlik çağında kalabilir mi" yorumlarını yaptı

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