Ayşegül Aldinç üzücü haberi paylaştı

Editör: Özlem KIRAL

Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen düğünde, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğüne sanat ve spor dünyasından pek çok isim katıldı. Bu isimlerinden biri olan şarkıcı Ayşegül Aldinç, Ece'nin nikâh şahitlerinden biri oldu.

Ancak Ayşegül Aldinç, düğünden bir gün sonra üzücü bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Düğünde çekilen fotoğrafları yayımlayan Ayşegül Aldinç, annesi Süheyla Aldinç'in yüzündeki bir lezyon nedeniyle operasyon geçirdiğini açıkladı.

"BU SATIRLARI HASTANEDEN YAZIYORUM"

Konuya ilişkin duygusal bir mesaj yayımlayan Ayşegül Aldinç, ayrıca Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'i tebrik ederek şu ifadelere yer verdi: Canım güzel Eda'm, dün gece sevgili Buğrahan'la evlendi. Bugün annem yüzündeki bir lezyonla ilgili olarak ameliyat oldu. Sizlere bu satırları hastaneden yazıyorum. Hayat; bir düğün, bir hastane bazen... Annem ilaçların etkisiyle uyurken ben daha fazla gecikmeden bu mutlu anları şahit olduğum kadarıyla birkaç kare de olsa paylaşmak istedim. Onlara ömür boyu mutluluklar dilerim. Muhabbetleri bol olsun.