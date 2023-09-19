Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ı böyle uyarmıştı. Karabağ harekatından sonra yeniden gündem oldu

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı güçlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesini ağlamak için yerel bir terörle mücadele operasyonu başlattık" dedi ve operasyondan Türkiye ve Rusya'nın haberdar edildiğini bildirdi.

Bu gelişme sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen yıl yumruğunu sıkarak Ermenistan'a yaptığı uyarı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Aliyev, Ermenistan'da intikam duygusuyla yaşayanlara seslenerek, ''Aklınızı başınıza alın. Yumruğumuz buradadır, hiçbir yere gitmiyor. Bizi asabileştirmeyin. Hepinizi güzelleştiririm. Güzel durursanız hepiniz rahat yaşayabilirsiniz. Eğer bize karşı herhangi bir saldırı, açıklama, hakaret olursa başınızı ezeriz'' sözlerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU

2020'de başlayan ve 44 gün süren Karabağ Savaşı sonunda bölge Ermeni işgalinden kurtarılarak büyük bir zafer kazanılmıştı. O dönemde Aliyev'in askeri kamuflajla çatışma bölgesinden Ermenistan'a meydan okuduğu video büyük yankı uyandırmıştı.