Azerbaycan Fernando Santos'un sözleşmesini feshetti!

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran ve kariyerine Azerbaycan Milli Takımı'nda devam eden Fernando Santos için flaş bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımnın teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.

Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında İzlanda'ya 5-0 mağlup olmuştu.

