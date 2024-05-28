Aziz Yıldırım Mourinho için Londra'ya gidiyor

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile Londra'da görüşme gerçekleştirecek.

Yıldırım, 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra Mourinho ile görüşme yapacak.

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada 'Londra'ya gidiyorum. Şampiyonlar Ligi maçı var. Bahane yani. Hem maçı seyredeceğim, hem Mourinho ile buluşacağım. Pazar günü maç öncesi bir haberleşme oldu, maçı seyrediyorum dedi. (Fenerbahçe-İstanbulspor maçını) Muhakkak gittiğimizde söyleyecektir. Böyle böyle transfer yapacağız diye. O ne istiyorsa yapacağız. Problem yok. Yani para sorunu yok. Bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır.' ifadelerini kullandı.

GİTMEYECEĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLERİ YALANLADI

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sosyal medyada Londra’ya gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı. Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra’ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleyeceğim. Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" diye konuştu.