Sinan Ateş cinayetini Servet Avcı yazdı: Azmettiriciler olmadan asla

Yeniçağ Gazetesi yazarı Servet Avcı, "Azmettiriciler olmadan asla!" başlıklı yazısında Sinan Ateş cinayetini yazdı.

Cinayette uyuşturucu çeteleriyle yapılan iş birliği ve "katillere özel harekat polislerinin eskortluk ettirilmesi"nin cinayeti katlanılması imkansız hale getirdiğini dile getiren Avcı, "Tahminlerin ötesinde büyük bir kitle kritik eşikte azmettirenlerin unvanlarının sökülerek adalet önüne dizilmesini bekliyorlar" diye yazdı.

"Çetenin diğer elemanlarıyla sınırlı kalıp 'siyasî işveren'e dokunulmadan dosya kapatılmaya kalkışılırsa ağır vebal işte o zaman görülecektir…" diyerek cinayetin arkasındaki isimlerin araştırılmasını isteyen Servet Avcı, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Milliyetçilerin kanıyla oynayan bu çeteler, azmettiriciler ve koruyucularıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz… Sonra da milliyetçilerin hayalleriyle oynayıp heba eden 'başka' çetelerle uğraşacağız!.."

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