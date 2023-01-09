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Sinan Ateş cinayetini Servet Avcı yazdı: Azmettiriciler olmadan asla

Sinan Ateş cinayetini yazan Servet Avcı, milliyetçi camianın büyük bir travma yaşadığını dile getirirken "Milliyetçilerin kanıyla oynayan bu çeteler azmettiriciler ve koruyucularıyla sonunu kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:59
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Azmettiriciler olmadan asla: Sinan Ateş cinayetini Servet Avcı yazdı

Sinan Ateş cinayetini Servet Avcı yazdı: Azmettiriciler olmadan asla
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Yeniçağ Gazetesi yazarı Servet Avcı, "Azmettiriciler olmadan asla!" başlıklı yazısında Sinan Ateş cinayetini yazdı.

Cinayette uyuşturucu çeteleriyle yapılan iş birliği ve "katillere özel harekat polislerinin eskortluk ettirilmesi"nin cinayeti katlanılması imkansız hale getirdiğini dile getiren Avcı, "Tahminlerin ötesinde büyük bir kitle kritik eşikte azmettirenlerin unvanlarının sökülerek adalet önüne dizilmesini bekliyorlar" diye yazdı.

"Çetenin diğer elemanlarıyla sınırlı kalıp 'siyasî işveren'e dokunulmadan dosya kapatılmaya kalkışılırsa ağır vebal işte o zaman görülecektir…" diyerek cinayetin arkasındaki isimlerin araştırılmasını isteyen Servet Avcı, yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Milliyetçilerin kanıyla oynayan bu çeteler, azmettiriciler ve koruyucularıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz… Sonra da milliyetçilerin hayalleriyle oynayıp heba eden 'başka' çetelerle uğraşacağız!.."

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Sokrates
9.01.2023 10:10
Ortada devlet yönetimi kalmadı. Susurluk cinayetine ne oldu? Akp anketlerde yine birinci. Bu nasıl oluyor? Yüce Kuran'ı akp ve mhp seçmeni okumadığı için. Ahzab 37. 50. 51. Nebe 33. ve 34. ayetler.  
 
adalet
9.01.2023 10:08
Azmettirenler ortaya çıkarılmadan, adalet gerçekleştirilmiş olamaz. Mutlaka arkadaki el veya eller çıkarılmalı. Millet bekliyor.  
 
Ülkücü
9.01.2023 10:04
Unutanında unutturanında hesap sormayanında kanı kurusun  
 
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