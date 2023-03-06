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TFF'nin B takım projesi 92 kulübü kızdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Kulüpler Birliği'nin isteği üzerine yeni sezonda 'B takım projesi'ni hayata geçirmeyi hedeflemesi; 2. ve 3 Lig temsilcilerini kızdırdı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:30
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B Takım projesi masaya geliyor

TFF'nin B takım projesi 92 kulübü kızdırdı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 3.Lig'deki grup sayısını 4'e çıkararak Süper Lig ekiplerinin B takımlarını burada oynatmayı planladığı ortaya çıktı.
Akşam'ın haberine göre 2. ve 3. Lig Kulüplerin temsilcileri ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bu hafta içerisinde bir görüşme yaparak bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirecek.
Çünkü bu planlama onlara uymuyor.
92 KULÜP KARŞI ÇIKACAK
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hasan Gökçe, "92 kulüp başkanımla beraber bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi kabul etmemizin söz konusu olmayacağını dile getirmek istiyoruz. Bu vahim hatadan dönmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
1461 Trabzon Başkanı Cemil Hekimoğlu ise "Bu uygulama tüm 2. ve 3. Lig takımlarının önünü kesecek, futbol ailesine büyük zararlar verecek bir uygulama olacaktır. Lige yükselmenin prosedürü bellidir. Asla kabul etmiyoruz" dedi.

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