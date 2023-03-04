Ahmet Ağaoğlu'nun yeni hedefi belli oldu. Herkesin gözünü diktiği o kuruma Başkan olmak istiyor

Trabzonspor'da kongre kararı alarak istifa eden Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bundan sonraki planları merak ediliyor.

Fotospor'un haberine göre; Ağaoğlu'nun siyasete girmesi yönünde teklifler var. Ancak kendisi buna sıcak bakmıyor. Ağaoğlu'nun kafasında TFF olduğu iddia ediliyor.

Trabzonspor'dan istifa eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki başlı olduğuna inandığı yönetimden kurtulmak için olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Haziran ayında yapılması planlanan TFF başkanlığı seçimleri için aday olmasını isteyenlerin sayısı da oldukça fazla.

Golf Federasyonu eski başkanı olarak TFF’de de başarılı olacağına dair ciddi bir inanç var.

EN BÜYÜK ENGEL SİYASET

Ağaoğlu'nun önündeki en büyük engel ise siyaset olarak gözüküyor.

İddiaya göre her ne kadar Ağaoğlu'na milletvekilliği teklifi gelse de Ağaoğlu'nun bu teklifi kabul etmeyeceği ifade edildi.

Bir başka iddiaya göre bir partinin iki önemli isminden birisi Ağaoğlu'nun seçime girmesini istiyor. Diğer önemli ismi ise veto ediyor.

Veto eden isim özellikle yeni havalimanı çıkışı sonrasında Ağaoğlu aleyhine muhalefet çalışmalarına başladı.

AĞAOĞLU SİYASETİ İSTEMİYOR

Ahmet Ağaoğlu'nun da siyasete sıcak bakmadığı ve öncelikle dinlenmek istediği bildirildi.

Her kesimden sevilen bir isim olarak ve uzun yıllar sonra Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren başkan olarak bu sevginin bölünmesini istemiyor.

Bu yüzden TFF Başkanlığı'na sıcak bakıyor. Trabzon şehrinin ortak değeri olarak kalmak istiyor. Ayrıca diğer kulüp başkanlarıyla arasının iyi olması ve herkes tarafından saygı duyulması da seçilmesi ihtimalini yükseltiyor.