﻿Rezerv Takım Projesi TFF'de kriz yarattı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri için gelecek sezon B takımı yani rezerv takım kuracaklarını açıklaması alt liglerde büyük tepki uyandırdı. Ajansspor'un haberine göre bu tepkileri organize eden isimlerden birinin de TFF yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Büyükekşi, 9 Ocak 2023'te Antalya'da düzenlenen Winter League Convention organizasyonunda yaptığı konuşmada, "Gönüllü olarak bir B takımı da kurulmasını hedefleliyoruz. Büyükekşi, "2023-24 sezonunda birinci hedefimiz akademi projesi. Süper Lig ekiplerine akademi zorunluğu getirmeyi planlıyoruz. Onları da 3. ligden başlatacağız" dedi.

BAŞKANLAR DEVREYE GİRDİ

Toplam 92 TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig kulübü, buna karşı çıktı. Hem adil rekabet hem de liglerin dengesini bozacağı için Büyükekşi'nin ortaya attığı B takımı projesine karşı harekete geçtiler. Kulüp başkanları hemen hemen aynı cümlelerden kurulu bir mesajı sosyal medya hesaplarından paylaştılar. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hasan Gökçe de benzer paylaşımı yaptı.

AMATÖR LİG ÖNERİSİ

Kulüpler birlikleri aracılığıyla dün TFF'ye resmi olarak da başvuruda bulunarak, ugyulamadan vazgeçilmesi istendi. Alt lig kulüpleri, B takımlarının da her takım gibi Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) başlaması gerektiğini vurgularken, bu takımların Süper Lig'e çıkmayacakları için ligin adil rekabetini olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

TFF KARŞI 92 KULÜP BİRLEŞTİ

Toplam 92 kulüp, aynı zamanda büyük bir oy potansiyeli anlamı da taşıyor. Haziran'da TFF'nin hem mali ve idari genel kurulu hem de başkanlık seçimi yapılacak. Kulüpler, dolaylı olarak TFF'ye bu uygulamadan vazgeçilmemesi halinde ibra için de seçimde başkanlık için de oy vermeyeceklerinin sinyalini de veriyor

TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin tepkiyi örgütlemesinde TFF Yönetimi Kurulu Volkan Can'ın da etkili olduğu ortaya çıktı. Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik başkanları Gökçe ile birlikte Can'ın elini de güçlendirdiklerini söyledi.

İLGİNÇ PAYLAŞIM

Katipoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle: "Bütün değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Benim bildiğim alt liglerin en büyük dayanışması sağlanmıştır. Bu gücün karşısında kimse durumaz. Sn Volkan Can ve Hasan Gökçe başkanın elini güçlendirmiş olduk. Bu B ligi saçmalığı bitene kadar grubu açık tutarsak iletişimimizi canlı tutarız. Bugün tüm takımlara başarılar diliyorum."

NELER OLUYOR?

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmeti Emin Katipoğlu'nun kamuoyuna açık Twitter'dan yaptığı paylaşımındaki "grubu açık tutarsak" ifadesi dikkat çekti. Bu ifade, Katipoğlu'nun kulüplerin iletişim için kurdukları Whatsapp grubuna yazdığı mesajı sosyalden de paylaştığı izlenimi oluşuyor. Çünkü, Volkan Can artık bir TFF yöneticisi ve ilkesel olarak tarafsız olması gerekiyor.

BÜYÜKEKŞİ CAN KARŞI KARŞIYA

Katipoğlu'nun elini güçlendirdiklerini söylediği Volkan Can, TFF yönetim kuruluna girmeden önce Kırklarelispor Kulübü Başkanlığı'nın yanısıra TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı yapıyordu. Can, TFF'nin yönetimine girse de kulüple organik ilişkisini sürdürüyor. Ajansspor daha önce yaptığı haberde Kırklarelispor'un yaptığı paylaşımlarda Can için "Başkan" ifadesini kullanmaya devam ettiğini ortaya koymuştu. Hatta maç günü paylaşımlarda Can'ın fotoğrafları da kullanıldı. B takımı projesinde karşı karşıya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticisi Volkan Can'dan hangisinin galip geleceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.