Babacan’dan Erdoğan’a; Hey yavrum hey…

“Âlem buysa kral sensin” diye karşılandı delegeler.

Barış Manço’nun efsane şarkısı, “Ali yazar, Veli bozar” şarkısı da ekonomist Recep Tayyip Erdoğan’a siyasi mesaj verdi.

15 milletvekili ve yaklaşık 1100 delegesi ile 2. Olağan DEVA büyük kongresi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde 5 yıldızlı bir otelde yapıldı.

Sahnenin sol tarafında küçük bir Türk bayrağı sağ tarafında ise üzerinde Atatürk resmi olan Türk Bayrağı vardı.

Bayrakların küçüklüğü ise çok dikkat çekiciydi.

Dev ekranda ise Babacan’ın vatandaşlarla değişik fotoğrafları yer aldı.

4 yıl önce kurulan ve seyirci alınmayan kongrenin ana teması şöyle açıklandı:

- “DEVA Yolu.”

Parti’nin yeni sloganı da şöyle oldu:

-“Yeni bir yol, DEVA Yolu.”

Tribünleri partililerle dolu kongrelerde delegelere ayrı bölümler ayrılınca, partinin siyasi yapısını tahlil etmek kolay olmuyordu.

DEVA kongresi öncesi birçok delege ile sohbet ettim.

Delegelerin ağırlıklı görüşlerini bir kaç başlıkla vurgulayayım:

-14 Mayıs milletvekili seçiminde CHP listesinden aday göstermeniz, partimizin gerçek gücünü ortaya koymadı.

-Erken, ya da zamanında yapılacak seçime DEVA, kendi milletvekili listesi ile girecek.

-İşte o zaman DEVA iktidar olup, Türk siyasetine ve Türk milletinin sorunlarına deva olacak.

Dev ekranda yer alan slogan başlıkları da;

dikkat çekti:

-Emeklilerle, esnafla, gençlerle, kadınlarla, çiftçiyle; güçlü, kararlı birlikte…

Çok sayıda genç ve kadın delege de göze çarpıyordu.

Ve daha da önemlisi iktidar olma kararlılığında ve heyecanında gördüm delegeleri.

Genel Başkan Ali Babacan’ın konuşmasında ise şu başlıklar dikkatimi çekti:

- “Türkiye’yi tek kişi ile değil ortak akılla kurtaracağız.

Yeni bir yolun başındayız.

Türkiye iktidar ile muhalefet arasındaki kayıkçı kavgasına sıkıştı.

Ana muhalefet yeni program hazırlıyormuş 101 sene sonra.

DEVA’nın yeni anayasasını Meclis Başkanı’nın önüne koyduk.

Parlamenter sistemi esas alan partidir DEVA.

AKP, ‘Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar’ ile mücadele etmek için “3 Y” amacıyla kuruldu.

Mahvettiler, perişan ettiler, bu büyük ve güzel ülkeyi.

3Y’ye ülkeyi mahkûm ettiler.

Milletle ağlamıyorlar alakalarını çoktan kestiler.

Çevrelerindeki bir avuç fırsatçı “vakit varken küpleri dolduralım” diyor.

AKP ve CHP’yi kol kola yürürken görürsek şaşırmayalım.

Çok öfkeliyim çok kızgınım bu ülkelerin sokakları güvenli değil.

Kumar ve uyuşturucu çok yaygın.

Erdoğan’a sesleniyorum bahis ve kumar sitelerini neden engellemiyorsun?

Kadınlar tacize, tecavüze, istismara uğruyor. Devlet ne için var?

Adalet yerini bulmuyor.

Güvenlik sağlanamıyor.”

Ali Babacan konuşmasında en önemli sorunun yoksulluk, açlık, fakirlik, ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu vurguladı.

“Ali Babacan’ın dediklerini yapsaydınız ekonomi bu hâle düşer miydi?” diye soran Babacan, AKP Genel Başkanı Erdoğan’a “Hey yavrum hey” diye seslendi.

Babacan daha sonra Erdoğan’a ve AKP’lilere şunları söyledi;

“Bir zamanlar Sayın Erdoğan’a ve AK Parti’ye gönül vermiş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum.

Sizleri biliyorum, anlıyorum.

Ülkemizde yaşanan adaletsizlikleri sineye çekemediğinizi biliyorum.

Her köşede karşınıza çıkan israftan ve yolsuzluktan rahatsızlık duyduğunuzu biliyorum.

Sinan Ateş cinayetinin korunan katillerinden; eşine, kardeşine reva görülenlerden rahatsız olduğunuzu biliyorum.

Her ülkeden, her milliyetten çete üyelerine dağıtılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarından rahatsızlık duyduğunuzu biliyorum.

Emeklinin layık görüldüğü koşullardan;

Asgari ücretle ödenmesi imkânsız hâle gelen kiralardan,

Torpille dönen işe alımlardan; bıktığınızı, usandığınızı biliyorum.

Yanlışı savunmak zordur, zor.”