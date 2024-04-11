Babası 'oğlum Galatasaraylı' demişti. TFF Fenerbahçe maçına atadı. Taraftarlar isyan etti

UEFA Konferans Ligi’nde Olympiakos’a konuk olacak olan Fenerbahçe de Süper Lig’de Karagümrük deplasmanına çıkacak.
14 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği açıklandı.
TFF tarafından yapılan bu açıklama sonrası Tugay Kaan Numanoğlu’nun babasının Beyaz Futbol programında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.
Levent Numanoğlu bir derbi öncesi Beyaz Futbol programına bağlanarak oğlunun çocukken Galatasaray’ı tuttuğunu söylemişti.
O programın görüntülerini sosyal medyada paylaşan sarı-lacivertli taraftarlar başka bir hakemin atanması için TFF’ye çağrıda bulundu.
32. Haftanın hakemleri şöyle:
12 NİSAN CUMA
Trabzonspor - Sivasspor, Ümit Öztürk
13 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor, Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK, Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor, Mehmet Türkmen
19.00 Beşiktaş - Samsunspor, Direnç Tonusluoğlu
14 NİSAN PAZAR
13.30 Pendikspor - Başakşehir, Halil Umut Meler
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor, Emre Kargın
16.00 Hatayspor - İstanbulspor, Mert Güzenge
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe, Tugay Kaan Numanoğlu
15 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Alanyaspor - Galatasaray, Cihan Aydın