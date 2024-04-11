Babası 'oğlum Galatasaraylı' demişti. TFF Fenerbahçe maçına atadı. Taraftarlar isyan etti

UEFA Konferans Ligi’nde Olympiakos’a konuk olacak olan Fenerbahçe de Süper Lig’de Karagümrük deplasmanına çıkacak.

14 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği açıklandı.

TFF tarafından yapılan bu açıklama sonrası Tugay Kaan Numanoğlu’nun babasının Beyaz Futbol programında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Levent Numanoğlu bir derbi öncesi Beyaz Futbol programına bağlanarak oğlunun çocukken Galatasaray’ı tuttuğunu söylemişti.

O programın görüntülerini sosyal medyada paylaşan sarı-lacivertli taraftarlar başka bir hakemin atanması için TFF’ye çağrıda bulundu.

32. Haftanın hakemleri şöyle:

12 NİSAN CUMA

Trabzonspor - Sivasspor, Ümit Öztürk

13 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa - Konyaspor, Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK, Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor - Kayserispor, Mehmet Türkmen

19.00 Beşiktaş - Samsunspor, Direnç Tonusluoğlu

14 NİSAN PAZAR

13.30 Pendikspor - Başakşehir, Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor, Emre Kargın

16.00 Hatayspor - İstanbulspor, Mert Güzenge

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe, Tugay Kaan Numanoğlu

15 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Alanyaspor - Galatasaray, Cihan Aydın