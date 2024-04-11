Bekir İrtegün dayanamadı

Kaynak: AA
Bekir İrtegün dayanamadı
Tuzlaspor'da Bekir İrtegün istifa etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aldığı karara ilişkin AA muhabirine konuşan İrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

29 haftanın tamamlandığı1. Lig'de 31 puan toplayan Tuzlaspor averajla 15. sırada bulunuyor.

İlgili Haberler
Fatih Terim Fenerbahçe için yola çıktı
Babası 'oğlum Galatasaraylı' demişti. TFF Fenerbahçe maçına atadı. Taraftarlar isyan etti
Mustafa Denizli kolları sıvadı
Mustafa Denizli kolları sıvadı
Fenerbahçe kara kara düşünüyor. Olympiakos maçına saatler kala 2 sakatlık birden
Galatasaray kupayı bu maçta istiyor
Galatasaray kupayı bu maçta istiyor
İsmail Kartal'dan Fenerbahçeli yıldıza özel uyarı
Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti
Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti
Mehmet Büyükekşi neye uğradığını şaşıracak. Kulüplerden TFF'nin elini kolunu bağlayacak hamle
Son Haberler
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı Gündem
‘Şımarık Katil’e ödül gibi ceza! 2 genci hayattan koparmıştı
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro Gündem
Koray Aydın'dan Bahçeli'nin Akşener'e çağrısına flaş çıkış. Kongrenin iptal edilmek istenmesi iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı Gündem
Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı Gündem
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar edeceğini açıkladı
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı Yerel Haberler
Elektrikli battaniyeden yangın çıktı. 2 katlı ev yandı
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı Gündem
Hakkari’de 7 katlı binadan başına beton parçası düştü. Ağır yaralandı
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok Gündem
Selçuk Ural'dan Hakan Ural çıkışı: Benim onun gibi bir oğlum yok