Bekir İrtegün dayanamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aldığı karara ilişkin AA muhabirine konuşan İrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

29 haftanın tamamlandığı1. Lig'de 31 puan toplayan Tuzlaspor averajla 15. sırada bulunuyor.