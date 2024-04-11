Fatih Terim Fenerbahçe için yola çıktı

Ramazan Süzen
Fatih Terim Fenerbahçe için yola çıktı
Koyu Galatasaraylı olan Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye anlamlı bir jest geldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

TSİ 19.45’te Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma için Yunan taraftarlar tüm biletleri satın aldı.

Alınan deplasman yasağı nedeni ile sarı-lacivertli taraftarlar maça gidemezken 4 ismin Fenerbahçe’yi yerinden desteklemesi bekleniyor.

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O isimler ise Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, Başantrenör Ergin Ataman futbolcular Samet Akaydın ve Willian Arao.

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Her ne kadar Fatih Terim ve Ergin Ataman’ın koyu Galatasaraylı olduğu bilinsede sarı-lacivertlilere jest olması adına maça gitmek üzere yola çıktıkları iddia ediliyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydın ve Willian Arao’nun maça gideceği ise bilinirken eski takımlarına otelde bir ziyaret gerçekleştirip şans dilediler.

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