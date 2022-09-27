Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları tam gaz

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Siyah - Beyazlılar pazar günü İnönü'de oynanacak derbinin hazırlıklarına dün akşam basına açık yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Ghezzal da bireysel olarak çalışmalara başladı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Bu arada Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin biletleri yarın satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletlerin, yarın saat 10.00'da satışa çıkarılacağı bildirildi.

Kişilerin yalnızca bir adet satın alabileceği biletlerin, passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabileceği belirtildi.

Karşılaşmada Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet temin edebileceği aktarıldı.

Misafir tribünün rakip takım taraftarı için bilet satışının olmayacağı ve söz konusu koltukların Beşiktaş taraftarları için satışta olacağı kaydedildi.



İŞTE BİLET FİYATLARI

VIP 100: 4.580 lira



VIP 101-126: 3.800 lira

1. Kategori: 1.540 lira

2. Kategori: 1.400 lira

3. Kategori: 1.130 lira

4. Kategori: 995 lira

5. Kategori: 915 lira



Kapalı Üst 840 lira

6. Kategori: 740 lira

7. Kategori: 285 lira

8. Kategori: 270 lira



