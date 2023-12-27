BAE ile anlaşmadaki korkunç gerçekler ortaya çıktı. Bir tek Turhan Çömez skandal maddeleri açıkladı

Birleşmiş Arap Emirlikleri ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması” yapılacak anlaşma TBMM’ye sunuldu.

Böylece AKP’nin BAE’ye kapitülasyon denecek boyutta imtiyazlar verdiği ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, BAE yapılan enerji anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar bulundu.

Çömez şu açıklamaları yaptı:

Bu anlaşma zaten yapıldı Birleşmiş Arap Emirlikleri ile birlikte ama uluslararası anlaşmaların mecliste onaylanması gerekiyor. Bunun için de zaten komisyonuna geldi veya gelmek üzere. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis başkanına bu talebi iletti.

Dışişleri komisyonla görüşülüp Meclis’e gelecek ve Meclis’te tartışılıp iktidar oyları ile birlikte büyük ihtimalle geçecek veya geçirmeye çalışılacak.

AKP iktidara geldi 125 milyar dolar borcumuz vardı bu borç 480 milyar dolara geldi bugün ve dönem içerisinde ülkede ne var ne yok sattılar yaklaşık 75 milyar dolarlık gayrimenkul, şirketler vesaire satıldı, inanılmaz bir vergi toplandı. Gelecek garantili projelerde, hastaneler ,otoparklar, köprüler…. yavrularımızın 20 yılı 30 yılı ipotek altına alındı.

AKP artık sıfırı tüketti. Önümüzdeki yıl içerisinde 250 milyar dolardan fazla fazla bir ödeme yapması gerekiyor. Bunun için harıl harıl para arayışı içerisinde.

Tabii Türkiye dünyanın en zengin coğrafyalarından birine sahip, inanılmaz güzel bir coğrafyası var altı da zengin üstü de zengin.

Tam 22 yıldır bu ülkenin her yerini sattılar ve satmaya da devam ediyorlar.

En son bu ülkenin istikbalini ve enerjisini en kıymetli alanını Araplara peşkeş çekecekler. Kim bu Araplar 15 Temmuz'un finansörü dedikleri Araplar Kim dedi bunu zamanında İçişleri Bakanı dedi, ben demedim onlar dedi. Yandaş gazetelerin nasıl manşetlet attığını hepimiz biliyoruz Libya'da Türk birliğini Türk askerini vurna uçakların Arapların olduğunu biliyoruz.

Bağımlısı oldukları koltukları koruyabilmek için ülkenin nesi var nesi yoksa satıyorlar. İnanılmaz bir anlaşma…

Açıklamalarını alıntılayan bir video paylaşan Çömez şu notu düştü:

????Borca battılar.

????Ne var ne yoksa sattılar.

????İpotekli projelerle ülkenin geleceğini kararttılar.

????Sıra kapitülasyonlara geldi.

NELER OLDU?

Gazeteci Çiğdem Toker, “Türkiye ile BAE’nin işbirliği alanları diye tanımlanan ve BAE dışında herkese, her şirkete, her ülkeye kapatılan enerji sahaları, 2. maddede şöyle sıralanıyor” diyerek BAE'ye verilen imtiyaz maddelerini teker teker sıralamıştı.

İşte o madde başlıkları:

YENİLENEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

ŞEBEKE VE İLETİM

TERMİK SANTRALLER.