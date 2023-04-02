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Bağcılar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bağcılar O-3 Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 12:54
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Bağcılar'da kaza: 1 yaralı

Bağcılar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Bağcılar O-3 Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet şerit değiştirmek istediği sırada bir otomobile çarptı. Kazada 1 sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bağcılar O-3 Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Acar yönetimindeki 34 LEL 19 plakalı kamyonet şerit değiştirmek istediği sırada Erhan Memiş yönetimindeki 09 ET 388 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen otomobil bariyerlere vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Memiş itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Trafik polis ekipleri tarafından bir süre kontrolü olarak sağlandı. Kara Yolları Genel Müdürlüğü ekipleri kazadan dolayı yağ dökülen yola bakım yaptı. Kaza yapan kurtarıcı ile aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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