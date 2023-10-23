Bağdat Caddesi'nde kaz adımlarla yürüyen bikinili kadın ortaya çıkı. Herkes 17.30'da pencereye koşuyordu

İstanbul Kadıköy'de her gün saat 17.30'da defilede yürür gibi yürüyüş yapan manken Melisa Aydınalp bu kez bikinisiyle kaz adımlarla yürürken ortaya çıktı. Rap rap yürüyen mankenin hapsi isteniyor.

Bağdat Caddesi'nde kaz adımlarla yürüyen bikinili kadın ortaya çıkı. Herkes 17.30'da pencereye koşuyordu

Kadıköy sokaklarında her gün saat 17.30'da giydiği ip bikini ile yürüyüş yapan manken Melisa Aydınalp bugün bikinisiyle yürüyüş yaptı. Göğüslerinin bir kısmı dışarda kalan Melisa Aydınalp'i görünler "Asker gibi rap rap yürüyor" yorumunu yaptı.

İstanbul’da manken Melisa Yaren Aydınalp, her gün aynı saatte yarı çıplak şekilde sokağa çıktı. Ne vatandaşlara ne de tepkilere aldırmadı. Daha önce ahlak kitabı okuma cezası alan Melisa Yaren Aydınalp hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Kadıköy'de her gün aynı saatte yarı çıplak şekilde yürüyen 23 yaşındaki Melisa Yaren Aydınalp'ı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Aydınalp'in ip bikini ile dolaşmasının uygun olmadığını söyleyen vatandaşlarla Aydınalp arasında tartışma çıktı. Giydiği kıyafet ve yaşanan tartışma, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Yaren Aydınalp'le ilgili soruşturma başlattı. Aydınalp ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitap okuma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest kalırken savcılık soruşturmayı tamamladı.

SUÇ: HAYASIZCA HAREKET

Savcılık geçen eylül ayında Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde, metro inşaatının olduğu yerde bir kadının bikinisi ile durup yaya geçidinde trafiği kilitlediğinde dair ihbar üzerine soruşturmaya başlandığını belirtti.

Şüphelinin birkaç gün sonra da benzer kıyafetlerle caddede yürüyüp vatandaşların bu anı kayıt altına aldığını belirten savcılık, Aydınalp'in toplumun rahatsız olacağı şekilde giyindiğini ve kendisine tepki gösterildiğini, teşhircilik yaptığını ve birden fazla kez hayasızca hareket suçunu işlediğini kaydetti.

Aydınalp'in kıyafetleri suç işlemek için giyinmediğini, göğüs bölgesinin kapalı olduğu ve kimseyi rahatsız edici bir eylemi bulunmadığını söylediği anlatılan iddianamede, hayasızca hareket suçunun tanımı da yapıldı.

Savcılık, halkın ar ve haya duygularının, toplumun ortak edep ve ahlak temizliğinin korunmasının amaçlandığını belirtti. Toplumun kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar veya haya duygularının korunmakta ve bu değerlere saldırı niteliği taşıyan hareketlerin yasaklanmakta olduğunu ifade etti.

HAPSİ İSTENİYOR

Hayasızca hareketler suçunun mağdurunun toplum olduğu anlatılan iddianamede, bir eylemin teşhircilik sayılıp sayılmayacağı örf, adet ve ahlak değerlerine göre ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık gösterebileceği gibi, mekana göre de değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Şüphelinin giydiği kıyafette suç kastı olup olmadığının, kişiden kişiye farklı görüş ve tepkilere neden olabileceği aktarılan iddianamede, açık sayılabilecek biçimde bir kıyafetle toplum içine çıkıp yürüdüğü ve aynı saatlerde eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı. Birden çok kez "Hayasızca hareketler" suçunu işlediği belirtilerek 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

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