Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın hakkında hapis istemi. İfadesi ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın hakkında hapis istemi. İfadesi ortaya çıktı
Yarı çıplak yürüyerek gündem olan Melisa Aydınalp Memelere Özgürlük diye açtığı pankartla ilgili hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Kadıköy'de her gün saat 17.30'da defilede yürür gibi yürüyüş yapan manken Melisa Aydınalp gündemden düşmüyor. Sürekli bikinilerle yürüyüş yapan Aydınalp, ‘Memelere özgürlük’ yazan pankart ile Kadıköy sokaklarında gezdi.

Aydınlap’in elindeki pankartı bir vatandaş alıp yırttı. Aydınalp ve vatandaş arasında sözlü tartışma yaşandı.

Olay sosyal medyada gündem olunca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Gözaltına alınan Melisa Aydınalp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Melisa Aydınalp’in, “Hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Melisa Aydınalp’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aydınalp ifadesinde, “Protesto hakkımı kullanmak amacıyla yürüyüş yaptım. Bu arada arkadaşım da beni çekti. Vücudumun herhangi bir yeri de açık değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da etkiliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Aydınalp hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şart verildi.

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