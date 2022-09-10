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BTP lideri Hüseyin Baş: Hayat pahalı değil bizim paramız yok!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bakın, ‘Bu ülkede her şey pahalı’ diyorsunuz. Bu ülkede pahalılık falan yok. Bu ülke Bulgar’a ucuz. Bu ülke gurbetçiye ucuz. Bu ülke turiste ucuz. Bu ülke Suriye’den, savaştan gelen mülteciye bile ucuz. Bu ülke bir tek bize pahalı. Niye? Çünkü bizim paramız yok” dedi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 21:53
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Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş. Hayat pahalı değil. Bizim paramız yok

BTP lideri Hüseyin Baş: Hayat pahalı değil bizim paramız yok!
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Hayat pahalı değil, bizim paramız yok” mesajıyla partisinin 20 Mart’taki 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Baş, videoda şunları söyledi:

“Bakın, ‘Bu ülkede her şey pahalı’ diyorsunuz. Bu ülkede pahalılık falan yok. Bu ülke Bulgar’a ucuz. Bu ülke gurbetçiye ucuz. Bu ülke turiste ucuz. Bu ülke Suriye’den, savaştan gelen mülteciye bile ucuz. Bu ülke bir tek bize pahalı. Niye? Çünkü bizim paramız yok. Bu kadar basit. Bu ekonomiyi çözmek istiyorsan bu millete parayı vereceksin kardeşim. Bu kadar basit. Ne dedim; çiftçinin ürettiği mala alım garantisi vereceğim. Niye alım garantisi vereceğim? Onun malını alırsam o çiftçi üretmeye devam eder. Ben dışardan herhangi bir tarım ürünü ithal etmek zorunda kalmam ve vatandaşıma istediğim fiyatla bunu veririm. ‘Yok efendim yapamazsın.’ Yaparım kardeşim. Sen müteahhide geçiş garantisi veriyorsan ben de çiftçiye alım garantisi veririm. Bunda bir problem yok.”

İşte o paylaşım:

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Satır
10.09.2022 22:22
Çeteler Maho ağaya özenmiş 85 milyonda ırgatlığa.  
 
Satır
10.09.2022 22:20
Anlamıyorum 3 - 5 tane çete 85 milyonu önüne katmış güdüyor.  
 
Cumhur
10.09.2022 22:17
Sen nerede yaşıyorsun başka bir yerde mi pahalılık yokmuş 1 kilo şeker 5 tl den 25 tl ye çıkmış 2 tl ekmek 4 tl ye çıkmış alım gücü düşmüş çıkmış ne diyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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