BTP lideri Hüseyin Baş: Hayat pahalı değil bizim paramız yok!

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Hayat pahalı değil, bizim paramız yok” mesajıyla partisinin 20 Mart’taki 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Baş, videoda şunları söyledi:

“Bakın, ‘Bu ülkede her şey pahalı’ diyorsunuz. Bu ülkede pahalılık falan yok. Bu ülke Bulgar’a ucuz. Bu ülke gurbetçiye ucuz. Bu ülke turiste ucuz. Bu ülke Suriye’den, savaştan gelen mülteciye bile ucuz. Bu ülke bir tek bize pahalı. Niye? Çünkü bizim paramız yok. Bu kadar basit. Bu ekonomiyi çözmek istiyorsan bu millete parayı vereceksin kardeşim. Bu kadar basit. Ne dedim; çiftçinin ürettiği mala alım garantisi vereceğim. Niye alım garantisi vereceğim? Onun malını alırsam o çiftçi üretmeye devam eder. Ben dışardan herhangi bir tarım ürünü ithal etmek zorunda kalmam ve vatandaşıma istediğim fiyatla bunu veririm. ‘Yok efendim yapamazsın.’ Yaparım kardeşim. Sen müteahhide geçiş garantisi veriyorsan ben de çiftçiye alım garantisi veririm. Bunda bir problem yok.”

İşte o paylaşım: