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  • BTP lideri Hüseyin Baş'tan, AKP'li Mahir Ünal'a seni çöp sepetine atacağız açıklaması  

BTP lideri Hüseyin Baş'tan, AKP'li Mahir Ünal'a seni çöp sepetine atacağız açıklaması  

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Harf Devrimini hedef alan ve Cumhuriyet eleştirisi yapan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a cevap verip “Bunları tarihin çöp sepetine atağız” dedi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:01
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan cumhuriyeti ve Türkçe'yi hedef alan AKP'li Mahir Ünal'a... Seni çöp sepetine atacağız 

BTP lideri Hüseyin Baş'tan, AKP'li Mahir Ünal'a seni çöp sepetine atacağız açıklaması  
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OdaTV'nin haberine göre, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlediği "Mevzu Ekonomi" isimli programda konuştu. 

Harf Devrimini hedef alan ve Cumhuriyet eleştirisi yapan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a cevap verdi. 

“Bunları tarihin çöp sepetine atağız” diyen Hüseyin Baş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak herkesin evine Türk bayraklarını asmasını istedi.

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuştu. 

Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" İfadelerini kullandı.

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Umt
24.10.2022 10:29
Baban yaşına gelsen %3 oyu göremeyeceksin, %50+ ları gördü bu iktidar sen rahat ol  
 
Cengiz Emlik
24.10.2022 10:21
Ya yüzde bilmem 000ooo2 oy alan adam çöpe gondeeecekmis Allah ım aklıma mukayyet ol  
 
İsmet gümüş
24.10.2022 10:16
Hadi oradan çapsız  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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