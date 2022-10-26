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  • Hüseyin Baş’tan Millet İttifakı’na flaş çağrı: Beni alsınlar almıyorlarsa da açıklasınlar

Hüseyin Baş’tan Millet İttifakı’na flaş çağrı: Beni alsınlar almıyorlarsa da açıklasınlar

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Lideri Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı’na çağrıda bulundu. Hüseyin Baş, “Beni Millet İttifakı’na alsınlar. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar” dedi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 19:45
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Hüseyin Baş’tan Millet İttifakı’na BTP'yi de alın çağrısı

Hüseyin Baş’tan Millet İttifakı’na flaş çağrı: Beni alsınlar almıyorlarsa da açıklasınlar
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Fox TV’de İlker Karagöz’ün  konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Baş,  Millet İttifakı’na ‘açık çağrı da yaptı. BTP lideri, parti kadroları olarak ittifaka katılmaya hazır olduklarını fakat bu durum kabul edilmiyorsa da bildirilmesi talebinde bulundu.

BAŞ ŞU ÇAĞRIYI YAPTI:

“Parti kadroları olarak Millet İttifakı’na destek veririz içinde oluruz. Beni Millet İttifakı’na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor. Bunu vatandaş istiyor. ”

 

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Hoca
26.10.2022 20:16
Millet İttifakı senin gibi birini almayacak da kimi alacak?Aslan gibi,donanımlı, genç,dobra dobra Atatürkçü bir genç.Temel Bey'in karşı çıkmasını anlayamadım.Baba adamdır Temel Bey,halledilir,İnşallah  
 
Alın
26.10.2022 20:01
Derhal alınmalı ne bekliyorlar genç vatansever dobra ne bekliyorsunuz dürüst  
 
Bir Dost
26.10.2022 19:57
Elbette alsınlar. Kimsenin kaprisini çekemeyiz. Birleşe birleşe kazanacağız.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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