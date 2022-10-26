Hüseyin Baş’tan Millet İttifakı’na flaş çağrı: Beni alsınlar almıyorlarsa da açıklasınlar

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Fox TV’de İlker Karagöz’ün konuğu oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na ‘açık çağrı da yaptı. BTP lideri, parti kadroları olarak ittifaka katılmaya hazır olduklarını fakat bu durum kabul edilmiyorsa da bildirilmesi talebinde bulundu.

BAŞ ŞU ÇAĞRIYI YAPTI:

“Parti kadroları olarak Millet İttifakı’na destek veririz içinde oluruz. Beni Millet İttifakı’na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor. Bunu vatandaş istiyor. ”