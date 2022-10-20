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BTP lideri Hüseyin Baş ‘Yandaş kanallar İsrail güzellemesi yapıyor’

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir video paylaştı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 20:51
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BTP lideri Hüseyin Baş ‘Yandaş kanallar İsrail güzellemesi yapıyor’

BTP lideri Hüseyin Baş ‘Yandaş kanallar İsrail güzellemesi yapıyor’
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Ülkemizde toplumsal hafızanın çok zayıf olduğuna dikkat çeken BTP lideri Hüseyin Baş, Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden örnek verdi.
Dünün düşmanının bugünün kadim dostu ilan edildiğini söyleyen BTP lideri, “Dün bizim en büyük düşmanımız kimdi? İsrail. Bugün yandaş kanalları izliyorum. Gerine gerine İsrail güzellemesi yapıyorlar. İsrail’in doğalgazının geçiş noktası Türkiye olacakmış. O kadar mutlular ki... Hiç takip ediyor musunuz? Gerine gerine anlatıyorlar. Dün düşmandı bunlar, dün biz sokakta kola döktük, one minute dedik. Ne oldu? Şimdi en kadim dostumuz oldu. Sarayda ağırladılar. Hahamlara el açtırıp dua ettirdiler, arkalarına geçip ellerini açıp amin dediler. Kimler? Müslümanlar... Ve bugün dost oldu o İsrail.” dedi.

“Ben sizi kandırmam”

Devletler arası ilişkilerde esas unsurun ülke menfaati olduğunu belirten Hüseyin Baş şöyle devam etti; “Ben devlet düşmanı değilim. Devlet karşıtı değilim. Hani beni bir gün iktidara taşıyacaksanız İsrail’e savaş açacak diye taşımayın. Öyle bir derdim yok. Ama ben sizi kandırmam. İsrail düşmanıyım diyerek kandırmam. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çıkarlarını, milletinin çıkarlarını her platformda savunurum ve korurum. Bunun dışında benim kralı ile işim olmaz. Benim ne dostum olur, ne düşmanım. Benim hesap vereceğim bir tane irade olur, o da bu Türk milletinin iradesidir.”

“Başörtüsünü tartışanlar 90’ın ürünü”

Başörtüsü üzerinden iktidar ve ana muhalefet arasındaki yasa-anayasa tartışmalarına da değinen BTP lideri Baş, “Bakın ben çok kabiliyetli olmayabilirim ama ben çağdaş bir kardeşinizim. Bu dünyanın ürünüyüm. 1960’ın, 1970’in, 1980’in ürünü değilim ben. O yüzden diyorlar ki başörtüsünü anayasa mı koyalım, yasaya mı koyalım? Niye? 90’ın ürünü. Orada kaldılar” diye konuştu.   

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