Cevizin çok az bilinen yararları

Ceviz, bitkisel kaynaklı Omega 3 (alfa-linolenik asit) bakımından en zengin kuruyemiştir. Omega 3 alımının, kalp ve damar sağlığını koruduğu ve kalp hastalıkları riskini düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Ceviz, Akdeniz diyetinin vazgeçilmez bir unsuru olarak, kalp hastalıkları riskini %30, felç riskini ise %49 azalttığı gösterilen Predimed araştırmasında da anahtar bir rol oynamıştır.

Ceviz, Batı tipi beslenmeye dahil edildiğinde, erkeklerde sperm kalitesini, canlılığını, hareketliliğini ve şeklini iyileştirdiği saptanmıştır. Ceviz, diğer kuruyemişler ve yerfıstığı ile karşılaştırıldığında, en yüksek polifenol seviyesine sahiptir.

ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Polifenollerin çoğu antioksidan özelliktedir ve kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıklardan korunmada etkilidir. Günde 56 gram ceviz yemenin, karaciğer yağlanması olan fazla kilolu kişilerde damar fonksiyonunu iyileştirdiği görülmüştür. Ayrıca ceviz, beslenme planına eklendiğinde, kişilerin kilo almasına sebep olmamıştır.

Günde 42 gram ceviz yemenin, kalp ve damar hastalıklarının iki önemli göstergesi olan non-hdl kolesterolü ve apolipoprotein-b’yi belirgin şekilde düşürdüğü belirlenmiştir. Ceviz tüketiminin yüksek olması, kadınlarda tip 2 diyabet riskini anlamlı olarak azaltmıştır.