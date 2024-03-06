Bağırsak temizliyor ödem atıyor kanseri önlüyor ve bilimi şaşırtıyor

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Bağırsak temizliyor ödem atıyor kanseri önlüyor ve bilimi şaşırtıyor
Enginar güzelleştirir mi sorusuna net bir cevap vermek zor. Ancak güzellik kavramı kişiden kişiye değişebilir. Enginarın sağlığa pek çok faydası olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İşte ayrıntılar...

Enginarın cilt, saç ve tırnak sağlığına olumlu etkileri var. Ayrıca enginarın zayıflamaya yardımcı olduğu da söylenir. Bu yönleriyle enginar güzelleştiren bir besin olarak görülebilir. Ancak enginarın tek başına yeterli olmadığı, güzellik için dengeli beslenme, spor, uyku ve stres yönetimi gibi faktörlerin de önemli olduğu unutulmamalı.

Enginar neye iyi gelir, ne işe yarar sorusuna ise şöyle yanıt vermek mümkün...

Enginar, papatyagiller ailesinden gelen ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetişen bir sebzedir. Enginarın yaprakları, çiçekleri ve sapları yenebilir. Enginar, vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından zengin bir besindir.

Enginarın sağlığa pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlar:

Enginar, karaciğerin temizlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olur. Karaciğerde biriken toksinleri atar ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

Enginar, kolesterol seviyesini düzenler. Enginarın içindeki sinarin adlı madde, kandaki kötü kolesterolü (LDL) azaltır ve iyi kolesterolü (HDL) arttırır.

Enginar, kan şekerini dengeler. Enginarın içindeki inülin adlı madde, şeker hastalarının insülin direncini azaltır ve kan şekerini kontrol altında tutar.

Enginar, sindirim sistemini rahatlatır. Enginar, mide asidini dengeleyerek mide ekşimesi, gastrit ve ülser gibi sorunları önler. Ayrıca, enginar, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, ishal ve gaz gibi sorunları giderir.

Enginar, kalp sağlığını korur. Enginar, kan basıncını düşürerek hipertansiyon riskini azaltır. Ayrıca, enginar, damar sertliğini önleyerek kalp krizi ve inme riskini de azaltır.

Enginar, kansere karşı savaşır. Enginar, güçlü bir antioksidan olan kafeik asit içerir. Bu madde, serbest radikallerle mücadele ederek hücre hasarını önler ve kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

Enginar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Enginar, C vitamini, demir, çinko ve selenyum gibi bağışıklık sistemini destekleyen besinler içerir. Bu besinler, vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korur.

Enginar, cilt, saç ve tırnak sağlığını destekler. Enginar, A, B ve E vitaminleri içerir. Bu vitaminler, cildin nemlenmesini, yenilenmesini ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca, enginar, saç ve tırnakların güçlenmesine ve kırılmasını önlemeye yardımcı olur.

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