İşte sindirim ve bağışıklık sistemlerinden cilt ve kemik sağlığına kadar faydalı mucize ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Dolama otu, sindirim ve bağışıklık sistemlerinden cilt ve kemik sağlığına kadar pek çok alanda faydalı bir bitki olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca dolaman otunun sindirim sorunları yaşayanlar için dolama otu, kabızlık, şişkinlik, gaz ve mide ekşimesi gibi rahatsızlıkları azaltabileceği bildirildi.

DOLAMA OTU NEDİR?

Karanfilgiller familyasından yeşil ve beyaz renkte küçük çiçekleri bulunan bir çeşit bitkidir. Yaprakları beyazımtırak yeşildir. Kökü kullanılır.

DOLAMAN OTU NASIL KULLANILIR?

Ancak, dolama otu gibi herhangi bir bitkisel takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.