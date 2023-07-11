Demet Evgar kızı Mavi ile yeni fotoğraflarını paylaştı

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.
Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleri bebeklerine 18 Ağustos tarihinde kavuşmuştu.
Oyuncu, bir yaşındaki kızı Mavi ile yürüyüşe çıktı.
Evgar, kızıyla selfie yaptığı anı Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, "Kız kıza" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun kızını görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunu yaptı.
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