Bahçedeki ağacı böyle tutuşturdu. 'Hatların' koptuğu anı komşusu gizlice çekti

Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesine Bağlı Kuşçağız'da bir şahıs, bir binanın bahçesinde bulunan ağacı ateşe verdi. Ağacı yakan kişi, gazete ile ağacın diğer yapraklarına da ateşi sıçrattı.

O anlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şahsın ağacı neden yaktığı henüz bilinmiyor.