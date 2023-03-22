Bahçeli'nin kurmayını kızdıran Erdoğan sorusu. Kameralar karşısında soruyu duyar duymaz tepki gösterdi

AKP ve MHP heyeti, Erdoğan'ın yeniden aday olması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

SORU MHP’Lİ BAŞKANI SİNİRLENDİRDİ

Çıkışta kameralar karşısına geçen heyet, açıklamalarda bulunup "Hayırlı olsun" temennilerini iletti.

Verilen mesajların ardından bir gazeteci, heyetteki partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili bir soru yöneltmek istedi. MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, soruyu duyar duymaz "Geç bunları geç" dedi.

TOPLANTI BİTER BİTMEZ MUHABİRE DÖNDÜ

O anlarda araya giren İsmet Yılmaz, "Herkes itirazını yapabilir, bunu değerlendirecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur." ifadelerini kullandı. Toplantı biterken Feti Yıldız'ın soruyu soran gazeteciye dönüp bir şeyler dediği görüldü.