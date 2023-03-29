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HÜDA PAR sözcüsü: Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz. MHP buna ne diyecek

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıklayan HÜDA PAR'dan flaş bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:58
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HÜDA PAR sözcüsünden flaş Milliyetçilik açıklaması

HÜDA PAR sözcüsü: Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz. MHP buna ne diyecek
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HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı, "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz." diye konuştu. 

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıklayan ve seçimlere AKP listesinden girecek olan HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı açıklamalarda bulundu. 

HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı, BBN TÜRK'te Nisanur Çaydan'ın sunduğu "Son Durum" programının canlı yayın konuğu oldu.

Serkan Ramanlı, "Bize göre bütün Müslümanlar kardeştir, bütün insanlar eşittir. Bize göre bir milliyetin diğer milliyet üzerindeki hakimiyeti doğru değildir. Biz kardeşliğin esas alınması gerektiğini düşünüyoruz. Her anlamda eşitlik, toplumsal barış istiyoruz. " ifadelerini kullandı. 

"BİZ HER TÜRLÜ MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALMIŞ BİR PARTİYİZ"

Partisinin 'HDP ile farklılığı’ üzerine sorulan soruya yanıt veren Ramanlı, "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz" açıklamasında bulundu.

Ramanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Kürt milliyetçisi bir parti değiliz. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz. Biz Müslümanız, biz hiç kimsenin kavminin bir başka kavmin üzerinde olmasını kabul etmiyoruz. Bize göre Müslüman kardeştir, bütün insanlar eşittir."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da HÜDA PAR’ı savunarak 'yerli ve milli' olduğunu söylemişti. 

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