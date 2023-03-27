Bahçeli'nin konuş dediği Tantan konuştu: HÜDA PAR'ın Hizbullah uzantısı olduğunu Bahçeli en iyi bilenlerdendir

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan Tantan, Bahçeli’nin, Hizbullah’ın terör saldırılarını gerçekleştirdiği dönemlerde başbakan yardımcısı olduğunu hatırlattı.

Tantan “57. hükümet döneminde (1999-2002) Hizbullah Terör Örgütü’nün mezar evlerinin nasıl çıkarıldığına ve rahmetli Gaffar Okkan ile arkadaşlarının nasıl şehit edildiğine şahit olan dönemin başbakan yardımcısı, HÜDA PAR’ın Hizbullah’ın siyasi uzantısı olduğunu en iyi bilen isimlerden birisi olması gerekir” dedi.

"BİLSİNLER Kİ BU YURT BİZİM ONA HEP BERABER SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Dini kullanan ideolojik anlamda Kürt İslam devleti kurmak amacıyla HÜDA PAR’ın kurulduğunu belirten Tantan, “Başındaki isim de katiller sürüsünün avukatlığını yapmış biri. Bunları bilmiyor mu? O katiller sürüsü kendi ifadelerinde suç işlediklerini söylemelerine rağmen serbest bırakıldılar. Türk milleti bir taraftan HÜDA PAR ile diğer taraftan PKK/YGP ile tehdit altında. Türk toplumunu ayrıştıran da zihniyet de bellidir. Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaya çalışan zihniyete karşı topyekûn bir çaba içerisindedir. Bu mücadele isimler üzerinden değil değerler üzerinden ilerlemelidir” dedi.

Ayrıca Tantan “Yazılı metninde benim adımı geçirdiği için Sayın Bahçeli’ye sormak gerekir: Cumhuriyet ilkelerine karşı HÜDAPAR’ın ayrımcı parti politikalarını nasıl hazmedebiliyor? Bizi içten ve dıştan tehdit eden besleme aktörlerden ve tutsak siyasi kimliklerden asla çekinmeyeceğiz. Bilsinler ki bu yurt bizim ona hep beraber sahip çıkacağız!” dedi.