Bahçeli HÜDAPAR hakkında topu Tantan'a attı. Eski İçişleri Bakanı'ndan HÜDAPAR açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılmasıyla ilgili günler sonra sessizliğini bozdu.

Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR'ın terör örgütü ilişkisi olduğunu yalanlayan Devlet Bahçeli, “Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. İkna edici bir bağ tesadüf edilmemiştir” dedi. Bahçeli, konuya ilişkin açıklama yapması için dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’a çağrıda bulundu.

Tele1'den Egehan Erkün'ün haberine göre; Sadettin Tantan söyle konuştu:

“TANTAN’IN AÇIKLAMA YAPMASI BOYNUNUN BORCUDUR”

Bahçeli, “Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur. Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan’ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir” dedi.

Bahçeli’nin işaret ettiği eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Tele1.com.tr’den Egehan Erkün’e konuştu. HÜDA PAR’ın kuruluşunda Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı isimlerin yer aldığını belirten Tantan, Bahçeli’nin sözleriyle ilgili, “Örgütün kimlerden oluştuğu, ne maksatları olduğunu en iyi bilen isimlerden biri Bahçeli. ‘Tantan açıklasın’ diyerek bizi niye gündeme taşıdığını anlayabilmiş değilim. Aslında ben zaman zaman konuşuyorum ama devlet disiplini ve terbiyesi nedeniyle detaya girmiyorum. Zaten detaylar arşivde var” dedi.

“ÖRGÜTÜ EN İYİ BİLEN İSİMLERDEN BİRİ BAHÇELİ”

Tantan, TELE1’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hizbullah terör örgütü, dini kullanarak yola çıkmış bir yapı. Diyarbakır’daki bir kitabevinde şekillenmiş ve Suriye’deki Hama katliamdan kaçan bazı din adamlarının etkisi altında kalan bir örgüt. Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit oldular. Onların hepsini yakaladık biz. Onları yakaladığımızda Bahçeli de başbakan yardımcısıydı. Örgütün kimlerden oluştuğu, ne maksatları olduğunu en iyi bilen isimlerden biri Bahçeli. ‘Tantan açıklasın’ diyerek bizi niye gündeme taşıdığını anlayabilmiş değilim. Aslında ben zaman zaman konuşuyorum ama devlet disiplini ve terbiyesi nedeniyle detaya girmiyorum. Zaten detaylar arşivde var.”

“HÜDA PAR’IN KURULUŞUNDA HİZBULLAHÇI’LAR YER ALDI”

“HÜDA PAR’ın kuruluşunda yer alan isimler Hizbullah terör örgütünün içerisinde yer alan isimler, başkası değil. Gaffar Okkan suikastında Edip Gümüş, Cemal Tutar gibi isimlerin de hala firarda olduğu ve Edip Gümüş’ün de sosyal medya üzerinden Hizbullah’ın lideri gibi talimatlarda bulunduğu ve elaman kazanmak için çaba sarf ettiği… Bunların hepsi devletin arşivinde olan, bilinen şeyler. HÜDA PAR’ın şu andaki Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah’ın avukatlığını yaptı yıllarca. Şu anda siyasette. Aktif olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüyor. Daha önce 2019’da da görüştü. Nasıl o katil sürüsünün serbest bırakıldığını, hukuken, siyaseten baktığınızda göreceksiniz.”

“BEN HİZBULLAH’LA İLGİLİ HEP AÇIKLAMA YAPTIM, ARŞİVLER DE AÇIKLIYOR”

“Ben Hizbullah terör örgütüyle ilgili hep açıklama yaptım. Arşivler de açıklıyor. Bahçeli’ye şu soruyu sormak lazım: Cumhuriyetin kuruluş felsefesine karşı olan HÜDAPAR ve HDP hakkında ne düşünüyor? Sayın Bahçeli çok eski bir siyasetçi. O dönemi çok yakından takip eden ve bilen bir isim. Sayın Bahçeli Cumhuriyet ilkelerini tanımayan HÜDA PAR’a nasıl yaklaşacak, ne diyecek? HÜDAPAR ve HDP, baktığınız zaman, her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti devletini yok sayan, kanunlarına karşı çıkan, kendine yönelik birtakım taleplerde bulunuyorlar. Onları kullanan yabancı servisler belli. Buna Sayın Bahçeli ne diyor acaba merak ediyorum. Sayın Bahçeli aslında bana, sanki HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na girmesinden rahatsızmış gibi, ‘Çık konuş’ der gibi bir şeyde bulunmuş.”

“Sayın Bahçeli, Türkiye’nin içten ve dıştan bu gidişinin, Türk kimliğini kullanmak isteyen, bölgede aşağılatmak isteyen aktörleri bilen bir insan. Ben de ona derim ki, ‘Son Osmanlı Meclisi’nin almış olduğu Misaki Milli kararları TBMM’de çalıştır, güncelleştir’. Çıkıp Türk ve dünya kamuoyuna, ‘Kıbrıs Adası, Doğu Akdeniz Adası, İdlip, Halep, Kerkük, Erbil, Süleymaniye bizim yaşam alanımızdır’ diyebilir. ‘Türk kimliğine sahip çıkacağız’ diyebilir. Buna da kimse mani olmaz. Biz de bu şekilde destekleyebiliriz.”