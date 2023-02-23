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Kim bu iftiracı kadınlar. 'AHBAP'ın dolandırdığı insanlar' diye Müge Anlı'ya 5 yıl önce çıkan mağdurları paylaştılar

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yer alan insanların Ahbap tarafından dolandırıldığı edilmişti. Haberler yalanlandı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:22
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Kim bu iftiracı kadınlar

Kim bu iftiracı kadınlar. 'AHBAP'ın dolandırdığı insanlar' diye Müge Anlı'ya 5 yıl önce çıkan mağdurları paylaştılar
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Türkiye peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. 10 ili yıkan depremin ardından 18. gün. Can kaybı 43 bini aştı.

Depremin ilk 3 günü ortalarda görünmeyen iktidar kanadının yardım için bölgede olan AHBAP ve Babala TV'yi iktidardan bağımsız ve sivil bir yardım ağı kurdukları için cezalandırılmak istemiş, topa tutmuştu. 

Haluk Levent, depremin 14. günü sosyal medya hesabından kurucusu olduğu AHBAP'ın topladığı yardımlardan şu ana kadar 504 milyon TL harcama yaptığını duyurdu. Levent, 514 milyon TL harcamanın 446 milyon TL'sinin AFAD'ın belirlediği yerlere kurulacak konteynırlara ödendiğini  belgeleriyle açıkladı ve "aslan payı" barınmaya notunu düştü.

"3600 adet Konteyner alımı : 278.831.000,00 TL
13.250 adet  Çadır alımı:  145.446.500,00 TL
6.377 adet Yatak alımı : 2.884.346,00 TL
25.428 adet Battaniye, Nevresim, Yastık, Yorgan vb alımı : 5.824.989,99 TL
459 adet Jeneratör alımı : 8.821.773,85 TL
Çadır Elektrik Sistemi : 1.121.304,83 TL"

Tepkilerin ardından Hatay’da 3 bin aileyi barındırabilecek çadır kent kuran Haluk Levent'ten "Biz yeterince topladık, artık AFAD’a yollayın" açıklaması gelmişti.

CANLI YAYINDA TOPLANAN PARALAR NEREDE?

Binlerce kişinin sokakta kalmasına neden olan depremin bugün 19. günü. Yardımlar hala yetersiz. AFAD ve Kızılay'ın geçen hafta canlı yayında vatandaşlardan topladığı bağışların neden hala depremzedelere ulaştırılmadığı ise hala cevapsız.

Hal böyleyken; sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda insanların Ahbap tarafından dolandırıldığı edilmiş; fotoğraftaki kişilerin savcılığa dilekçe verdiği de öne sürülmüştü. teyit.org iddiaların yalan olduğunu ortaya çıkardı.

EVLİLİK VAADİYELE DOLANDIRILMIŞLAR

İddiada yer alan fotoğraf 2018 yılından olduğu anlaşıldı. Fotoğrafta sol köşede bulunan ATV logosundan da yola çıkarak tersine görsel arama yöntemiyle fotoğrafın kaynağı araştırıldığında kişilerin 2018 yılında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldığı anlaşıldı. Müge Anlı’nın 18 Ocak 2018 tarihindeki yayınında fotoğraftaki şahısların evlilik vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurmuş.

Yalan haberi sosyal medyada yayan Emine Çelik ve Feyza Bilgiç'in AKP gençlik kadınlarından oldukları anlaşıldı.

İddiada yer alan fotoğrafa programın YouTube kaydında 1.30.24’üncü dakikasından ulaşılabiliyor.

Paylaşımlarda yer alan bir başka tweet görselinde de bir kullanıcının Ahbap’tan makbuz istemesi dolandırıcılık olarak yansıtılmıştı.

Rochester Türk Cemiyeti makbuz isteme nedenini açıkladı

İddiada yer alan bir diğer fotoğrafta Sami Yorulmaz adlı bir Twitter kullanıcısının paylaşımından ekran görüntüsü verilerek Rochester Türk Cemiyeti’nin Ahbap’a gönderdiği yardım parası karşılığında makbuz alamadığı gösterilmişti.

Bu durum iddia sahibi tarafından parayı gönderenlerin mağdur edildiği şeklinde ima edilirken paylaşımın sahibi hesabından videolar yayınlayarak olaya açıklık getirdi. 

TEKNİK FARK

Videolarda kendini Rochester Türk Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sami Yorulmaz’ın eşi olarak tanıtan kişi makbuz istemelerinin sebebinin Amerikan ve Türk bankacılığı sistemleri arasındaki teknik bir farktan kaynaklandığını açıkladı. Bir Amerikan bankasından transfer talebinde bulunduklarını ve paranın Ahbap’ın eline geçip geçmediğinden endişelendikleri için makbuz istediklerini ekledi.

İşte yalan haberi yayan AKP trollerinin twitter sayfaları;

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