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  • Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a 'İzin vermeyiz' dedi, Yunan Genelkurmay başkanı işgal ettiği adadan poz verdi

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a 'İzin vermeyiz' dedi, Yunan Genelkurmay başkanı işgal ettiği adadan poz verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yıl sonu basın bilgilendirme toplantısında "Yunanistan'ın değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" diye konuştu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:03
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: İzin vermeyiz

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a 'İzin vermeyiz' dedi, Yunan Genelkurmay başkanı işgal ettiği adadan poz verdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sheraton Oteli'nde yıl sonu basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, "Yunanistan'ın değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız dün Moskova'da 3'lü görüşmelere katıldılar. Ben de Rus mevkidaşım Lavrov ile görüşeceğim. BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız devam ediyor.

YUNANİSTAN'IN GENİŞLEMESİNE İZİN VERMEYİZ

Yunanistan'ın değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir.

YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI POZ VERDİ

Öte yandan Yunan Genelkurmay Başkanı, Atina’nın uluslararası hukuka aykırı olarak yerleşerek işgal ettiği Keçi Adası’na gitti. Arkasına Bodrum kıyılarını alıp fotoğraf çektirdi.

 Floros dün de uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na giderek Türkiye’ye meydan okudu. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi.

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Ahmet Aslan
29.12.2022 12:27
Ey yunanistan emevi camiinde namaza durduk namazimiz bitince sizlere dönecegiz adalarda görüsürüz.  
 
Nevzat gül
29.12.2022 12:22
vay vay lafa bak bir mile bile izin vermezmis! buna bizde kari düzüldükten sonra kapi dayaklama denir. Nasrettin hocanin hesabi biz tersine diyelim hirsizin degil ev sahibinin hiçmi suçu yok .  
 
TC Bursa
29.12.2022 12:18
İzin vermiyorsaniz o adamın orada ne işi var. Aklıma akp nin beğenmediği dönemde kardak kayalıkları geldi. Nereden nereye  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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