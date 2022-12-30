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Yunan bakan manastırda bayıldı, başını sert çarptı

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, manastırdaki bir ayinde yere düşerek başını yere çarptı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 09:12
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias manastırda bayılarak başını sert çarptı

Yunan bakan manastırda bayıldı, başını sert çarptı
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir manastıra yaptığı ziyarette dengesini kaybederek başını yere çarptı.

Aynoroz Yarımadası'nda bir manastırdaki ayine katılan Dendias, burada bir anda yere düştü. Baygınlık geçiren Yunan bakan başını yere hızlı vurdu. Dendias'ın burnunun ve dişlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Olay sırasında bir doktor tarafından muayene edilen bakanın durumunun iyi olduğu belirtildi. Helikopterle apar topar Atina'ya götürülen Dendias, olay nedeniyle iki günlük ziyaretini yarıda keserek Aynoroz Yarımadası'ndan ayrıldı. Yunan bakanın tansiyon sorunu nedeniyle baygınlık geçirdiği kaydedildi.

Dendias da Twitter’da yaptığı paylaşımda “Düşme nedeniyle iki sıyrık var, tamamen iyiyim” ifadelerini kullandı.

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