﻿Bakan Dönmez Twitter'dan açıkladı: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti. AA'nın haberine göre, Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.

ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

"41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti" ifadesini kullanan Dönmez, "Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." diye ekledi.