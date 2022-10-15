Kılıçdaroğlu Bartın'dan seslendi. Neden bu maden kazaları sadece Türkiye'de oluyor. 20 yıldır neredesiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın Amasra'da maden faciası bölgesine geldi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Heyeti; AFAD Koordinasyon Merkezi’nde faciaya ilişkin bilgi aldı.

"BİR YILBAŞI GECESİNİ MADEN İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINI ÖĞRENMEK İÇİN YERİN YÜZLERCE METRE ALTINDA İŞÇİLERLE GEÇİRDİM"

Kılıçdaroğlu, facianın yaşandığı bölgede açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu; "Öncelikle başsağlığı dileklerimi iletmek isterim bütün işçi kardeşlerime; hayatını kaybeden işçi kardeşlerimin ailelerine. Az önce bir cenazedeydik. Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Ya arkadaşlar, gerçekten öfke doluyum, üzgünüm. Biz 21’inci yüzyıldayız arkadaşlar. Ben bir yılbaşı gecesini, maden işçilerinin çalışma koşullarını öğrenmek, görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar. Bu insanların can güvenliği sağlamak, sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir" dedi.

"ÖNLEM ALACAĞIZ' DİYORLAR, 20 YILDIR NEREDESİNİZ, BU AİLELERE KİM HESAP VERECEK"

Daha önce yaşanan maden facialarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ya 21’inci yüzyılda Soma’yı, Ermenek’i unutmadık. Şimdi burada 41 kardeşim hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına ya. Ya neden sadece bu maden kazaları, kitle ölümleri Türkiye’de oluyor. Ya dünyanın başka bir ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. ‘Önlem alacağız’ diyorlar. Ya 20 yıldır neredesiniz ya. Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu? Emin olun üzülüyorum, yazıktır, günahtır ya."