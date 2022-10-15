15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Maden faciasının yaşandığı Bartın'a gelen Meral Akşener'den açıklama

Maden faciasının yaşandığı Bartın'a gelen Meral Akşener'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, maden faciasının yaşandığı Bartın’ın Amasra ilçesine giderek yetkililerden bilgi aldı ve açıklamalarda bulundu. Akşener; “Bundan sonra takibimizde olacak olan maden şehitlerinin ailelerine bu devletin üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmelerini sağlamak.” dedi...

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 17:35
Takip Et

Maden faciasının yaşandığı Bartın'a gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener'den açıklama

Maden faciasının yaşandığı Bartın'a gelen Meral Akşener'den açıklama
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında yaşanan ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği facia nedeniyle bugünkü Adana programını iptal ederek Amasra’ya geldi.

Facianın yaşandığı bölgede açıklama yapan Akşener, şunları söyledi.

“Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin ailelerinin başı sağolsun. Allah onlara sabır versin.

 Çok acı ve insanın yüreğini dağlayan bir hadisenin üzerine buraya geldik.

Sizlerin aracılığınızla burada arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekiplere teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Bundan sonra şehitlerimizin ailelerine bu ülkenin kurumsal yapısı, devleti elbette yalnız bırakmayacaktır. Ne lazımsa yapılacaktır.

Biz haber aldığımız andan itibaren Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz beyin başkanlığında bir heyet ile gece buraya geldiler.  Bu sabahta ben yola çıktım İstanbul’dan ve buraya geldim.

Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyeye gittik. Şimdi de madencilerimize başsağlığı diledik. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın.

Bundan sonra takibimizde olacak olan maden şehitlerinin ailelerine bu devletin üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmelerini sağlamak.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Helal olsun, hoş olsun inşallah
15.10.2022 17:55
Duymak istediğimi kelime işte bu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
3
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
4
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
5
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
6
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
7
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Jesus: Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değildir
﻿Jesus: Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değildir
﻿Jesus: Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değildir
﻿Yemen Hükümeti: Sana'da 18 çocuk son kullanma tarihi geçmiş ilaçtan öldü
﻿Yemen Hükümeti: Sana'da 18 çocuk son kullanma tarihi geçmiş ilaçtan öldü
﻿Yemen Hükümeti: Sana'da 18 çocuk son kullanma tarihi geçmiş ilaçtan öldü
﻿İran'da Mahsa Emini protestoları 29. gününde
﻿İran'da Mahsa Emini protestoları 29. gününde
﻿İran'da Mahsa Emini protestoları 29. gününde
﻿Akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü
﻿Akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü
﻿Akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.