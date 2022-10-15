Maden faciasının yaşandığı Bartın'a gelen Meral Akşener'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında yaşanan ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği facia nedeniyle bugünkü Adana programını iptal ederek Amasra’ya geldi.

Facianın yaşandığı bölgede açıklama yapan Akşener, şunları söyledi.

“Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin ailelerinin başı sağolsun. Allah onlara sabır versin.

Çok acı ve insanın yüreğini dağlayan bir hadisenin üzerine buraya geldik.

Sizlerin aracılığınızla burada arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekiplere teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Bundan sonra şehitlerimizin ailelerine bu ülkenin kurumsal yapısı, devleti elbette yalnız bırakmayacaktır. Ne lazımsa yapılacaktır.

Biz haber aldığımız andan itibaren Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz beyin başkanlığında bir heyet ile gece buraya geldiler. Bu sabahta ben yola çıktım İstanbul’dan ve buraya geldim.

Cenazelerin teslim edildiği bazı ailelere taziyeye gittik. Şimdi de madencilerimize başsağlığı diledik. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın.

Bundan sonra takibimizde olacak olan maden şehitlerinin ailelerine bu devletin üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmelerini sağlamak.”