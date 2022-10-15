Yılmaz Özdil maden faciasının neden yaşandığını açıkladı. Flaş paylaşım WhatsApp gruplarında dolaşıyor

Türkiye, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciası nedeniyle yasta... Bartın'daki maden faciasında 41 işçi hayatını kaybetti.

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre; can kaybının 41'e ulaştığı bildirildi.

"ZİHNİYET DEĞİŞMEDEN BU TABLO DEĞİŞMEZ"

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiği Bartın’daki maden faciasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Soma’nın gönüllü avukatları Can Atalay’ı Selçuk Kozağaçlı’yı hapse atıp, Soma’da madenci tekmeleyeni elçiliğe ataşe yapan zihniyet değişmeden, istediğimiz kadar ağıt yakalım, bu tablo değişmez."

"Eve ekmek götürebilmek için, mezar gibi zifiri karanlık maden ocağına girersin girmesine de, kapısında beklemek zordur asıl… Senden geriye, geride bıraktığın eşin, çocukların, her nefeste seni hatırlayan, yaşayan ölüler kalır."

NE OLMUŞTU?

Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.

Patlama sırasında mesaide olan 110 işçiden 58'i kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Son bilgilere göre patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. 11 yaralıdan 5'inin tedavisi Bartın'da sürüyor. 5'i entübe edilen 6 yaralının ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.