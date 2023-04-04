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  • Özgür Demirtaş'tan 10 yıl içinde uçan taksiler göreceğiz diyen Bakan Karaismailoğlu'na olay cevap

Özgür Demirtaş'tan 10 yıl içinde uçan taksiler göreceğiz diyen Bakan Karaismailoğlu'na olay cevap

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun katıldığı bir programda, "Önümüzdeki 10 yılda uçan taksileri göklerde görmeye alışacağız" ifadelerine ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yorumu sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 20:00
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Bakan Karaismailoğlu'na Özgür Demirtaş'tan olay cevap

Özgür Demirtaş'tan 10 yıl içinde uçan taksiler göreceğiz diyen Bakan Karaismailoğlu'na olay cevap
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021'de katıldığı Kapadokya Üniversitesinin düzenlediği ’Havacılıkta Gelecek ve Gelişen Teknolojiler Çalıştayı’nda, "Akıllı ve otonom ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte önümüzdeki 10 yılda, insansız hava araçlarının çok daha gelişeceğini göreceğiz. Uçan taksileri de artık göklerde görmeye alışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

O ZAMAN NEDEN 30-40 YIL GERİ ÖDEMELİ KÖPRÜ YAPIYORSUNUZ?"

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın Bakan Karaismailoğlu'na verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

Bakanın sözlerinin olduğu haberi alıntılayan Demirtaş; "O zaman Neden 30-40 yıl geri ödemeli köprü yapıyorsunuz?" diye yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

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