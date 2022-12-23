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  • Bakan Koca 15 günlük randevu yasağını böyle duyurdu: İyi olacak hasta randevusuna gelir

Bakan Koca 15 günlük randevu yasağını böyle duyurdu: İyi olacak hasta randevusuna gelir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden hastane randevusu alan ancak randevuya gitmeyen ve randevusundan önce aynı branşta muayene olan yurttaşlara uygulanacak olan 15 günlük randevu yasağının başladığını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 21:19
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Bakan Koca 15 günlük randevu yasağını böyle duyurdu: İyi olacak hasta randevusuna gelir

Bakan Koca 15 günlük randevu yasağını böyle duyurdu: İyi olacak hasta randevusuna gelir
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. 'İyi olacak hasta' randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca konuyla ilgili yaptığı diğer paylaşımlarda da şu ifadeleri kullandı:

“İyi olacak hasta randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder.”

“30 saniyeyi uzun bulanları MHRS 15 gün beklemeye alıyor. Gelmeyeceği randevuyu öncesinden iptal etmeyenler, aynı branştan yeni bir randevuyu ancak 15 gün sonra alabilecek.”

“Randevu aldığı günden önce muayene olanlar, aynı branşta yeni bir randevuyu ancak 15 gün sonra alabilecek. Sağlık hizmetlerine erişim tüm hastalar için kolay olmalı. MHRS bilgisayar sistemi adil olana programlandı.”

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Sayın bakan.
23.12.2022 22:01
Göz ve diş için randevu alabilmek için telefonu kırdım bana telefon borcunuz var..  
 
Administor
23.12.2022 21:32
Devletin bütün randevu sistemlerini nüfus müdürlüğü gibi yaparsanız hiç bir sıkıntı kalmaz, ayrıca bıranş ve klinik hizmet simlerini de açıkça yazın. Şuan ki sistem bozuk ve yetersiz. Kaliteli doktor?  
 
Görüyoruz basından 2024 randevu
23.12.2022 21:21
Sanki randevu alınıyorda erkene  
 
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