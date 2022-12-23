Bakan Koca 15 günlük randevu yasağını böyle duyurdu: İyi olacak hasta randevusuna gelir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. 'İyi olacak hasta' randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca konuyla ilgili yaptığı diğer paylaşımlarda da şu ifadeleri kullandı:

“İyi olacak hasta randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder.”

“30 saniyeyi uzun bulanları MHRS 15 gün beklemeye alıyor. Gelmeyeceği randevuyu öncesinden iptal etmeyenler, aynı branştan yeni bir randevuyu ancak 15 gün sonra alabilecek.”

“Randevu aldığı günden önce muayene olanlar, aynı branşta yeni bir randevuyu ancak 15 gün sonra alabilecek. Sağlık hizmetlerine erişim tüm hastalar için kolay olmalı. MHRS bilgisayar sistemi adil olana programlandı.”