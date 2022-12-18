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Bakan Nebati'den trafik cezalarıyla ilgili açıklama

Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından trafik cezalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 18:35
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Bakan Nebati'den trafik cezalarıyla ilgili açıklama

Bakan Nebati'den trafik cezalarıyla ilgili açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca geliştirilen elektronik tebligat uygulaması ile sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf edildiğini duyurdu.

"1, MİLYAR TL TASARRUF SAĞLADIK"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"-Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen elektronik tebligat uygulaması ile hem elektronik ortamda tebliğ ettiğimiz 105 milyon belgenin tebligatına ilişkin süreçleri etkinleştirdik hem de sadece posta masrafından 1,8 milyar TL tasarruf sağladık.

-e-Tebligat uygulamasından 5,9 milyon gerçek kişi ve 1,2 milyon tüzel kişi olmak üzere 7,1 milyon mükellefimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Uygulamayı gönüllü olarak kullanan çok sayıda vatandaşımız da bulunuyor.

-e-Tebligat uygulaması üzerinden Vergi Denetim Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımıza ait belgeler de tebliğ edilebiliyor."

“TRAFİK CEZALARI DA TEBLİĞ EDİLECEK”

Bugüne kadar diğer kurumlar için 4 milyona yakın belgeyi elektronik olarak tebliğ ettiklerini kaydeden Bakan Nebati, paylaşımına şöyle devam etti:

“Bu yıl içinde başlayan uygulama ile e-Tebligat uygulaması kapsamında olan mükelleflerimiz adına düzenlenecek trafik para cezaları da elektronik olarak tebliğ edilecek. Söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak hem mükelleflerimizin hem de diğer kamu kurumlarımızın süreçlerini kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

(DHA)

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MURAT ÇELİK
18.12.2022 18:54
Ne kadar ceza kesilmiş ki 1.8 milyar posta masrafından tasarruf sağlanmış.  
 
Mazlum
18.12.2022 18:45
Bana da haksız yere bir ceza yazmışlardı onu yazanları hiç bir zaman unutmayacağım. İnşallah öbür dünyada yüzleşiriz.  
 
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