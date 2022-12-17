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Bakan Nebati’nin ismi kavşağa veriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin isminin, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda bulunan bir kavşağa verileceği öğrenildi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 12:00
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Nebati'nin adı Şanlıurfa'da bir kavşağa veriliyor: Teklif kabul edildi

Bakan Nebati’nin ismi kavşağa veriliyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında alınan karar doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ismi kentteki bir kavşağa verilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Aralık Ayının ve yılın son Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Toplantı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlendi. Toplantı açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi

Meclis’te, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda bulunan, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde ve Haliliye Belediyesi önünde yer alan köprülü kavşağa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin isminin verilmesi teklif edildi. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

 

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