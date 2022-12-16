Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi için isminin geçtiği ancak kendisinin bunu istemediğini söylediği belirtilen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte görüntülendi.

ERDOĞAN MEHMET ŞİMŞEK'LE POZ VERDİ

Erdoğan'ın, faiz artırımı konusunda "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sık sık vurgu yapan Şimşek'in, yabancı yatırımcılar tarafından "güven veren bir isim olarak görüldüğü" konuşuluyordu.

Kulislerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine geçeceği gündeme gelen Mehmet Şimşek, 'Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.

BAKANLARIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Erdoğan'ın çok önem verdiği kurdela kesme töreninde de Mehmet Şimşek'i hemen yanına alması dikkat çekti. Şimşek şimdiye dek uygulanan protokollere aykırı olarak bakanların önünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında fotoğraf verdi.

BAKAN NEBATİ'YE SANSÜR UYGULANMIŞTI

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın CEO’su olduğu Turkuvaz grubu, düzenlediği ekonomi zirvesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çağırmamıştı.