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  • Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek

Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı tartışmaları sürerken Erdoğan’dan dikkat çeken hamle geldi. Erdoğan bugün Nebati'nin yerine ismi geçen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek birlikte görüntülendi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 17:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Nebati’yi üzecek hamle. Ankara kulisleri karıştı

Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi için isminin geçtiği ancak kendisinin bunu istemediğini söylediği belirtilen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte görüntülendi.

ERDOĞAN MEHMET ŞİMŞEK'LE POZ VERDİ

Erdoğan'ın, faiz artırımı konusunda "Arkamdan iş çevirdiler" diye tepki gösterdiği Merkez Bankası'nın bağımsızlığına sık sık vurgu yapan Şimşek'in, yabancı yatırımcılar tarafından "güven veren bir isim olarak görüldüğü" konuşuluyordu.

Kulislerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine geçeceği gündeme gelen Mehmet Şimşek, 'Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.

 

BAKANLARIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Erdoğan'ın çok önem verdiği kurdela kesme töreninde de Mehmet Şimşek'i hemen yanına alması dikkat çekti. Şimşek şimdiye dek uygulanan protokollere aykırı olarak bakanların önünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında fotoğraf verdi.

BAKAN NEBATİ'YE SANSÜR UYGULANMIŞTI

Eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın CEO’su olduğu Turkuvaz grubu, düzenlediği ekonomi zirvesine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çağırmamıştı.

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Ömer Ali Deniz
16.12.2022 18:01
Çok şeker adam ...:-))))  
 
Benhur
16.12.2022 18:01
Zat-ı şahaneleri "ekonomist" tir bakana ne gerek var?. Nebati gider Şimşek gelir ama NAS kafası orada oldukça vatandaş peyniri market rafından seyretmeye devam eder  
 
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