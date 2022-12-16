AKP 2023 bütçesi TBMM'den geçmeden borçlanma yetkisi istedi

AKP iktidarı, 2023 yılı bütçesi Meclisten geçmeden borçlanma limitini artırdı.



AKP’nin gece saat 02.22’de verdiği ve iktidar oylarıyla, TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığına 200 milyar liralık ilave borçlanma yetkisi verildi. Ekonomik içerikli torba kanun teklifi 14 saat 18 dakikalık görüşmenin ardından komisyonda kabul edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da “Şu anda da 200 milyar liralık ek bir borçlanma limiti isteniyor yani 493 milyar liraya çıkarılması isteniyor ancak bugün açıklanan bütçeye göre ocak-kasım dönemi için 20 milyar sadece açık var. Yani bunun artmasına da gerek yok” dedi.

ANKA’da yer alan habere göre, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. 14 maddelik teklifte yer alan zeytinlik alanları madencilik faaliyetine açan birinci madde geri çekilirken, limanların 49 yıla kadar özelleştirilmesinin önünü açan ve Anayasa Mahkemesi’nin de daha önce benzer düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiği ikinci madde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

GECE YARISI 200 MİLYAR LİRA YETKİSİ

Komisyon görüşmelerini gece yarısı sürdürürken AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun imzasıyla torba teklife bir madde daha eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ilave olarak 200 milyar lira daha borçlanma yetkisi verildi. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna geçici madde eklendi. Geçici 35’inci madde ile Bakan Nebati tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 200 milyar lira eklendi.

GECE 02.22’DE ÖNERGE VERİLDİ

CHP’li Ağbaba, daha bütçe görüşmelerinin Genel Kurulda devam ettiğini hatırlatarak, “Allah aşkına daha bütçe bitmemiş ya, vallahi olacak iş değil” diyerek, önergenin gece saat 02.22’de verildiğine dikkat çekti. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise önergeyi şöyle eleştirdi:

“Bir yıl önce bütçe 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira olarak öngörüldü. Kontrol edemediğiniz enflasyon, öngöremediğiniz kur koruma, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek yapılan israf ekonomisinin sonucunda, daha 6 ay geçmeden 880 milyar 474 milyon lira ek ödenek talep ettiniz. 2022 Bütçe Kanunu’yla borçlanma limiti 278 milyar liraydı. Bakanın yüzde 5 artırma yetkisi var. Yani borçlanma limiti 292 milyar liraya çıktı. Şimdi bu da yetmedi, ‘200 milyar lira daha istiyoruz’ diyorsunuz. Bugün kasım bütçesi açıklandı. Ocak-kasım dönemindeki bütçe açığı sadece 20 milyar. Aralıkta 100 milyar açık verilse bile toplamı en fazla 120 milyar açık yapar. Bütçe açığının finansmanı için 492 milyar lira net borçlanmaya gitmenizin amacı nedir? Seçimden önce yapılacak süper harcamalar için kaynak mı yaratıyorsunuz? Peki bu kaynağın yükü kimin sırtına kalacak?”

KUŞOĞLU: 493 MİLYAR BORÇLANMA İSTENİYOR, BÜTÇEYE GÖRE AÇIK 20 MİLYAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da “Şu anda da 200 milyar liralık ek bir borçlanma limiti isteniyor. Yani 493 milyar liraya çıkarılması isteniyor ancak bugün açıklanan bütçeye göre, ocak-kasım dönemi için 20 milyar sadece açık var, yani bunun artmasına da gerek yok” dedi.

BORÇLANMA LİMİTLERİ YASA DIŞI AŞILIYOR

Prof. Dr. Aziz Konukman bütçe ödenekleri yetmediğinde yasal bir yol olan ek bütçeye başvurma yerine, ödenek üstü harcamaya gidildiğini söyledi. Konukman’ın verdiği bilgiye göre, 2021 yılına kadar yasal borçlanma limitlerini kullanarak ve/veya yasal limitler yasa dışı aşılarak gerçekleşti. 2021’de limitin altında sınırlı düzeyde borçlanmayla ve genel bütçe gelir fazlasının ödeneklere eklenmesiyle uygulamaya geçmiş oldu.