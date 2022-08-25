Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı

Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulunan Bağımsız İzmir Milletveili Mehmet Ali Çelebi, bir kez daha AKP’ye sinyal verdi.

“İlkesel bir hat çizdim” diyerek sözlerine başlayan Çelebi, “Kimse alınmasın siyasi önceliklerime dair milim oynamam. Türkiye’de 2 ittifak var. Seçime de böyle gidilecektir. Açıklanan görüşlere ve eylemlere göre Cumhur, bu konuların genelinde daha net ve tutarlı. 6’lı masa görüşlerini net olarak açıklamalıdır.” dedi ve 16 maddelik bir liste ile Millet İttifakı’nın yanıtlamasını istediği 20 soru sordu.

ÇELEBİ’NİN “SİYASİ ÖNCELİKLERİM” DEDİĞİ LİSTE ŞÖYLE:

“- Anayasa ilk 4 madde.

- Türk Milleti-Ulus devlet.

- Toprak, millet bütünlüğü.

- Atatürk.

- Kurucu felsefe (1921 Anayasası değil.)

- Mavi vatan, Gök vatan.

- PKK/PYD-FETÖ ile kararlı mücadele.

- PKK-Öcalanseverlere mesafe.

- Sığınmacılar.

- Halkçı ekonomi.

- Tezkereler.

- Yerel yönetimlere özerklik kabul edilemez.

- Üniter devlet.

- Anadilde eğitim konusu-Resmî ve eğitim dili Türkçedir.

- Milli Savunma Sanayisi (SİHA, Atak, MMU vb)

- Milli dış politika-Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan, Kıbrıs.”

ÇELEBİ'NİN "TÜRK MİLLETİ ADINA MİLLET İTTİFAKI'NA SORULAR" BAŞLIKLI 20 SORUSU İSE ŞÖYLE:

1-6 PARTİ "ATATÜRK" VE "TÜRK MİLLETİ" OLMAYAN BİR MUTABAKAT METNİ İMZALADINIZ. HANGİ ÇEKİNCELER NEDENİYLE ÜLKEMİZİN KURTARICISI, EBEDİ ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü METNE KOYMADINIZ?

2-MUTABAKAT METNİNDE 1921 ANAYASASI KAPSAYICI DİĞER ANAYASALAR DAR KALIP DEDİNİZ. NE DEMEK İSTİYORSUNUZ? KURUCU FELSEFEYE NEDEN KARŞI ÇIKIYORSUNUZ? KİMİN FEDERASYON ÖZLEMLERİNİ BESLİYORSUNUZ?

3-PKK/PYD-FETÖ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KARARLI MÜCADELE NEDEN MUTABAKAT METNİNDE YER ALMAMIŞTIR?

4-ANAYASA İLK 4 MADDEYİ DEĞİŞTİRECEK MİSİNİZ?

5-"ULUS, ÜNİTER, LAİK DEVLETE BAĞLIYIZ.", "HEPİMİZ TÜRK MİLLETİNE MENSUBUZ." DİYEBİLİYOR MUSUNUZ?

6-EŞİT YURTTAŞLIK ADI ALTINDA ETNİK YURTTAŞLIK TANIMINI ANAYASAYA SOKACAK MISINIZ?

7-RESMİ VE EĞİTİM DİLİ OLARAK TÜRKÇE HARİCİNDE BİR DİL KABUL EDECEK MİSİNİZ? ANADİLDE EĞİTİMİ SAVUNAN ORTAKLARINIZLA HEMFİKİR MİSİNİZ?

8-İKTİDARINIZDA TEZKERELERE HAYIR VERİP MEHMETÇİĞİ LİBYA'DAN, SURİYE'DEN, IRAK'TAN ÇEKECEK MİSİNİZ? OPERASYONLARI DURDURACAK MISINIZ? TERÖR DEVLETİNE MÜSAADE EDECEK MİSİNİZ?

9-SIĞINMACILARIN ÜLKELERİNE GİTMELERİNDE HEPİNİZ KARARLI MISINIZ?

10-YEREL YÖNETİMLERE ÖZERKLİK VERECEK MİSİNİZ?

11-EKONOMİ YÖNETİMİNDE (EĞİTİMDE, SAĞLIKTA, TARIMDA, SAVUNMA SANAYİSİNDE) KAMUCU OLACAK MISINIZ?

12-ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ MAVİVATAN'DAKİ HAK VE MENFAATLERİMİZDEN VAZGEÇECEK MİSİNİZ?

13- "MAVİVATAN YAYILMACILIK" DİYEN VEKİLE NEDEN TEPKİ GÖSTERMEDİNİZ? 13-S400'LERİ NE YAPACAKSINIZ? GÖNDERECEKSENİZ YERİNE NEYLE HAVA SAVUNMASI YAPACAKSINIZ?

14-SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNİN DEVAMI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNİZ VAR MI? SİHALARDAN RAHATSIZ OLAN VEKİLE NEDEN TEPKİ GÖSTERMEDİNİZ?

15-ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI DENKLEMİNİZDE TÜRK MİLLETİNE SOYKIRIMCI, ATATÜRK'E KATLİAMCI DİYEN, PKK/PYD'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMEYEN, BEBEK KATİLİ ÖCALAN İÇİN IŞIĞIMIZ DİYEN HDP OLACAK MIDIR? HDP YÖNETİMİNE BAKANLIK VERECEK MİSİNİZ?

16-BERAAT EDİLMİŞ KUMPAS DAVALARI YENİDEN KURGULAYAN SN. BABACAN'A NEDEN ORTAK TEPKİ VERMEDİNİZ?

17-TERÖRLE MÜCADELE YASASI DEĞİŞİKLİĞİNİN KAPSAMI VE AMACI NEDİR?

18-CUMHURBAŞKANINI HALK MI SEÇMELİDİR, VEKİLLER Mİ? GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMDE BU KONUYA BAKIŞINIZ NE OLACAKTIR?

19-TÜRKİYE'Yİ 6 LİDER BERABER YÖNETECEĞİZ DİYORSUNUZ. HALKIN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANINA 6 LİDER TALİMAT MI VERECEKTİR? YAPACAĞINIZ PROTOKOL ANAYASA'DAN ÜSTÜN MÜ TUTULACAKTIR? OLUMSUZ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?

20-BİRÇOK KONUDA FARKLI DÜŞÜNEN 6'LI YAPININ İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇIP HALKIN REFAHINI OLUMSUZ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?”

Çelebi devamında “6’lı masanın aday tarifindeki ‘devleti bilen’ en kritik maddedir ve en çok Sn. Kılıçdaroğlu’nu işaret etmektedir. Bahsi geçen diğer adaylardan bu anlamıyla açık ara öndedir.” ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin paylaşımına, birçok kullanıcı, "Listedekilerin hangisinde Cumhur İttifakı daha net?" sorusunu yöneltti.

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