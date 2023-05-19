Bakan Nebati'den faiz açıklaması: Ezanlar susmaz, bayraklar inmez

Bakan Nureddin Nebati, vekil seçildiği Mersin'de faizle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nebati, “Çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den faiz açıklaması: Ezanlar susmaz, bayraklar inmez

AKP'den Mersin Milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

“ÇÜNKÜ EZANLAR SUSMAZ, BAYRAKLAR İNMEZ”

Kendilerinin Türkiye Ekonomi Modeli ile yola devam ederken muhalefetin IMF ile gizli toplantılar yaptığını anlatan Nebati, "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Biz, aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik. Biz, ezanı duyduğumuzda 'Aziz Allah' dedik, onlar ezanı duyduğunda 'Bunlar nece konuşuyorlar?' dediler." ifadelerini kullandı.

“5 YILDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TAMAMI ERDOĞAN’IN YÖNETTİĞİ TÜRKİYE’YE DOĞACAK”

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden göreve seçeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Size müjde veriyorum, bu 5 yılda yeni doğacak çocukların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak. Ama bak sesleniyorum; bizimle oyun asla oynamayın, bize operasyon çekmeyin. Biz operasyonları yene yene geldik. Biz, Gezi olaylarından, 15 Temmuz'dan geldik. Borsaya çekeceğin operasyonlarla Türkiye ekonomisi gibi bir ekonomi zarar görmez merak etme. Biz güçlüyüz ve Allah'ın izniyle 26 yıl, yani bir yüzyılın çeyrek yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilecek Türkiye. CHP'lilere eziyeti yapan sen, CHP'lileri bu hale düşüren sen. Nasıl AK Parti sevdalısı varsa CHP sevdalısı da var. Neden bu adamlara, kadınlara bu eziyeti yapıyorsun? Bak biz AK Parti teşkilatlarına eziyet etmiyoruz çünkü 21 yıldır iktidarız, çıktığımız her seçimi kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz, o kaybediyor ama 'Biz kazandık' diyor. Öyle bir hesap uzmanı." (AA)

İlgili Haberler
Bakan Nebati'nin bu anlattıkları sosyal medyada tık rekoru kırdı
Nebati Bey ne içiyorsanız bize de gönderin vatandaş da bu kafayı yaşamak istiyor
Bakan Nebati'ye göre cari açık kapanmış. "Geçen yıl kapattık, bitti"
Nebati'den Afrika ülkelerini bile güldüren açıklama: En az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
Son Haberler
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu Dünya
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia Spor
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste Teknoloji - Otomotiv
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi Magazin
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti Dünya
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Güncel
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı Güncel
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı