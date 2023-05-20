Nebati müjde diye bunu verdi: 5 yılda yeni doğacak çocuklar Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak

Vatandaş ekonomik krizin altında ezilirken Nureddin Nebati "Size müjde veriyorum, bu 5 yılda yeni doğacak çocukların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak" dedi.

Nebati müjde diye bunu verdi: 5 yılda yeni doğacak çocuklar Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak

Editör: Özge Ceren Çimen

Derinleşen ekonomik krizin eşiğindeki vatandaşlar her gün isyan ediyor. Temel gıda fiyatları zam üstüne zamlanınca asgari ücretler cebe girmeden eriyor. Hayat pahalılığı ise üst seviyeye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir toplantıda yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Nebati “Size müjde veriyorum, bu 5 yılda yeni doğacak çocukların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak” ifadelerini kullandı.

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Nureddin Nebati, “Ama bak sesleniyorum; bizimle oyun asla oynamayın, bize operasyon çekmeyin. Biz operasyonları yene yene geldik. Biz, Gezi olaylarından, 15 Temmuz'dan geldik. Borsaya çekeceğin operasyonlarla Türkiye ekonomisi gibi bir ekonomi zarar görmez merak etme. CHP'lilere eziyeti yapan sen, CHP'lileri bu hale düşüren sen. Neden bu adamlara, kadınlara bu eziyeti yapıyorsun? Bak biz AK Parti teşkilatlarına eziyet etmiyoruz çünkü 21 yıldır iktidarız, çıktığımız her seçimi kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz, o kaybediyor ama 'Biz kazandık' diyor. Öyle bir hesap uzmanı.” dedi.

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